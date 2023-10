“La Juventus deve dirlo a Giuntoli”: scandalo in diretta TV | Richiesta ufficiale

Le soste non fanno per niente bene alla Juventus. Arriva una netta presa di posizione su certe dichiarazioni di Cristiano Giuntoli.

Due indizi non faranno una prova, ma alla Juventus succede sempre qualcosa (di brutto) durante la sosta. Nella prima è arrivata la mazzata relativa a Paul Pogba, trovato positivo dopo la prima partita, peraltro nemmeno giocata. Una positività conclamata dalle controanalisi.

Nella seconda sosta è successo un po’ di tutto alla squadra di Max Allegri, che ha perso Federico Chiesa per infortunio e non sa ancora se potrà utilizzarlo nel big match contro il Milan al rientro della sosta.

Chi non ci sarà a San Siro è sicuramente Danilo, kappaò con il Brasile nel match contro il Venezuela: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, almeno venti giorni di stop, l’obiettivo è tornare a disposizione per il Cagliari, prima della sosta di novembre, sperando che in quel caso non succeda nulla. Sarebbe il terzo indizio che da che mondo è mondo fa una prova.

Le brutte notizie per Max Allegri non sono finite, perché praticamente fino al termine della stagione non potrà contare su Nicolò Fagioli, squalificato per dodici mesi, sette dei quali lontano dal campo, e cinque in prescrizioni alternative, con una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’art.24 del Codice di Giustizia Sportiva.

Scommesse, la posizione di Gatti

Anche il nome di Gatti è venuto fuori nella vicenda dei giocatori-scommettitori. L’ha tirato in ballo Fabrizio Corona, insieme a ElShaa della Roma e Casale della Lazio. Come nel caso di Zalewski, però, i tre giocatori non risultano attualmente nel registro degli indagati.

Secondo La Presse non ci sono evidenze da parte della procura di Torino in merito al presunto coinvolgimento dei tre nel giro di scommesse su piattaforme on line illecite.

Al peggio non c’è mai fine

In questa sosta per le nazionali, perfino Cristiano Giuntoli è finito nell’occhio del ciclone. Accuse gravi per alcune delle sue dichiarazioni che non sono affatto piaciute. Questa metafora in particolare, su un acquisto sbagliato, in generale. “È come una fidanzata quando la porti a casa capisci che non va bene, che non lava, cucina e stira”.

Per Mauro Berruto, responsabile nazionale Sport del Partito Democratico, c’è del sessimo da parte dell’uomo mercato bianconero. “Purtroppo il mondo del calcio sembra davvero fare di tutto per abituarci al peggio – dice il deputato – la mia distanza da questo modo di esprimersi credo sia lampante, mi piacerebbe vedere anche una presa di posizione del suo club“.