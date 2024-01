“La giustizia sportiva deve intervenire”: allarme rosso | Può arrivare una squalifica lunghissima

Caos calcio, allarme rosso: tra razzismo, un possibile falso in bilancio e un caso che può portare a una squalifica lunghissima.

Sessione invernale di calciomercato aperto, il primo trofeo della nuova stagione (la discussa Supercoppa italiana a Riyadh), campionato di Serie A con la sua sfida scudetto a cui anche il Milan vuole partecipare. Non ci si annoia in Serie A. Nel bene e nel male.

Lo spettacolo dello sport più seguito in Italia, travolto da un autentico caos scoppiato fuori dal rettangolo di gioco. Razzismo, un presunto falso in bilancio, di tutto e di più. Polveroni che minano la credibilità del calcio italiano.

Si è arrivati addirittura a sospendere una partita di Serie A, Udinese-Milan. Mike Maignan è addirittura uscito dal campo, si è tolto i guanti, rientrando nella pancia della Dacia Arena: non voleva più rientrare il portiere del Milan per quei cori reiterati e ripetuti. “Mi continuavano a urlare scimmia, facendo il verso. Non si può continuare così, bisogna fare qualcosa”.

Mentre Maignan vuole il pugno di ferro, la Procura ha chiuso un’indagine che potrebbe portare guai per Aurelio De Laurentiis e il Napoli, soprattutto se verrà stabilito un processo per il trasferimento dell’attaccante nigeriano alle Falde del Vesuvio, sotto osservazione da parte dei pm.

Un caso scandaloso

Nelle aule di tribunale, comunque, si sta affrontando un altro caso scandaloso, quello riguardante Manolo Portanova, centrocampista attualmente in forza alla Reggiana, di proprietà del Genoa, che rischia grosso dal calcio dopo la condanna a sei anni per violenza sessuale di gruppo su una ragazza.

La Giustizia sportiva, per il momento si è fermata, nel senso che deve aspettare quella ordinaria, in quanto si è sfociati per oltre il calcio. Il centrocampista per il momento può giocare, è un libero cittadino. Ma per quanto?

Richiesta la pena massima

Il collegio di garanzia del Coni ha infatti rinviato la causa alla corte d’appello della Figc, che in passato si era dichiarata incompetente, affinché prenda una decisione. Ci vorrà ancora tempo, quindi, per capire come finirà questa triste storia.

Il procuratore nazionale dello sport ha chiesto la pena massima, che Manolo Portanova sia radiato dal calcio per quel fatto che, se confermato, sarebbe talmente vergognoso che si andrebbe ben oltre il discorso calcistico. La giustizia sportiva attenderà ora che si pronunci quella ordinaria, nel processo d’appello, prima che venga presa una decisione definitiva.