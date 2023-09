La frustrazione di Tuchel: “Voleva venire da noi” | Trasferimento al Bayern Monaco saltato al fotofinish

L’allenatore dei campioni di Germania ha esternato la sua tristezza per il mancato acquisto del centrocampista.

Meravigliarsi di un inizio di campionato perfetto del Bayern Monaco sarebbe come sorprendersi che due più due faccia quattro. Dopo undici Meisterschale consecutivi, l’alone di imbattibilità che avvolge i bavaresi non accenna a scomparire, anzi. E se quando le cose diventano complicate, a sbloccare la situazione ci pensa un classe 2005 entrato in campo da soli sei minuti, allora anche immaginare l’impresa diventa difficile.

Nella passata stagione la squadra aveva dato i primi segnali di insofferenza, un qualcosa che è costato carissimo al duo dirigenziale composto da Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic. Gli spifferi trapelati alla stampa, la questione Neuer, la campagna acquisti ritenuta insoddisfacente, il modo in cui è stato gestito l’esonero di Nagelsman, tutti fattori che avevano contribuito alla decisione di cambiare.

Quest’estate la rosa ha subito notevoli stravolgimenti, soprattutto nel reparto arretrato in cui sono stati ceduti i due campioni del mondo Hernandez e Pavard, entrambi volenterosi di provare una nuova avventura. Mané è stato messo alla porta senza troppi pochi complimenti, stessa cosa per Gravenberch che non aveva mai trovato spazio. L’unico addio non “previsto” è quello di Sommer, per cui la dirigenza ha cercato brevemente un rimpiazzo, prima di affidarsi al veterano Ulreich.

In entrata, i due arrivi che hanno fatto più rumore sono senza dubbio quelli di Kim Min-jae e Harry Kane, pagati complessivamente 170 milioni di euro. Ma non vanno sottovalutati gli arrivi a parametro zero di Laimer e Guerreiro, rispettivamente da Lipsia e BVB.

Saltato

La campagna acquisti non avrebbe dovuto, però, terminare qui. Il Bayern Monaco ha a lungo inseguito Joao Palhinho. La trattativa è decollata negli ultimi giorni di mercato, ma alla fine è saltata a causa dell’impossibilità del Fulham di trovare un sostituto all’altezza in così poco tempo.

I bavaresi erano pronti ad investire 65 milioni di euro. A riguardo si è espresso anche Thomas ai microfoni di Sky Sport DE: «Ero triste perché sapevo quanto Palhinha volesse unirsi a noi e cosa avrebbe potuto darci in campo. Tutti hanno fatto ciò che dovevano fare, ma alla fine era troppo tardi».

Rosa corta

Il centrocampista portoghese avrebbe garantito qualità e quantità in una zona di campo in cui il Bayern è scoperto, sempre secondo il tecnico tedesco:

«La rosa è più corta rispetto a prima, abbiamo perso un giocatore come Pavard in grado di ricoprire due ruoli. È una buona squadra, ma siamo un po’ corti in alcune posizioni».