La FIGC dice sì: nuovo oriundo per la Nazionale | Rubato all’Argentina…

Il terremoto provocato dalle dimissioni di Roberto Mancini non fermano la ricerca di volti nuovi per la Nazionale. All’orizzonte un nuovo Retegui.

Un autentico fulmine a ciel sereno, per tutta una serie di motivi che verranno snocciolati nei prossimi giorni. A pochi giorni da Ferragosto, Roberto Mancini ha presentato le proprie dimissioni, ad appena una settimana dal suo nuovo ruolo: coordinatore di tutte le Nazionali.

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana”. Comincia così il comunicato ufficiale choc della FIGC.

“Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra – si legge in uno stralcio della nota – la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale”.

Soltanto una settimana fa c’era stato un altro comunicato che non lascia presagire questo assurdo e per certi versi inspiegabile finale: Mancini era diventato il coordinatore di tutte le Nazionali ed aveva approvato la scelta di Bollini e Barzagli, new entry nel suo staff.

Le domande sorgono spontanee

Cosa è successo in questi sette giorni? Perché la FIGC era uscita con un comunicato sulle nuove cariche se sapeva che Mancio era (forse) combattuto? Perché Mancini ci ha ripensato nell’arco di sette giorni?

Le domande sorgono spontanee anche dopo che il Mancio spiega così le sue dimissioni: “Le dimissioni da c.t. della Nazionale sono state una mia scelta personale – posta l’ormai ex cittì – Ringrazio il presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della Figc. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni”.

L’era post Mancio

Passato e presente si conoscono. Il futuro si scoprirà a breve: FIGC già al lavoro per trovare il sostituto di Roberto Mancini, ma anche per capire l’evolversi della situazione di un nuovo Mateo Retegui.

Prima del suo clamoroso dietrofront, infatti, l’Italia aveva puntato Lucas Beltràn, attaccante italo-argentino con doppio passaporto e papabile Azzurro. Deciderà il nuovo cittì, con una nota importante a margine: Beltran ha preferito la Fiorentina alla Roma e disputerà il prossimo campionato al via nel week end del 20 agosto: ci saranno mille occasioni per monitorarlo, anche senza più Mancini.