La FIFA paga l’Al-Hilal: 8 milioni di euro nel conto corrente | Ecco cosa sta succedendo

Il Virus FIFA colpisce ancora. Stavolta paga pegno l’Al-Hilal, capolista della Saudi Pro League, che perde il suo top player.

Ricchi o poveri, fa lo stesso. Squadre senza problemi economici o quelle con l’acqua alla gola e buchi clamorosi a bilancio, il Virus FIFA non fa figli e figliastri. E ogni qual volta ne ha l’occasione ricorsa a tutti che non c’è rimedio, bisogna sottostare alle sue leggi.

In Italia è arrivato in questa seconda sosta per le nazionali, colpendo in primis Napoli, togliendogli il più forte di tutti gli Azzurri: Victor Osimhen. Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra evidenziata dagli accertamenti: dalle quattro alle sei settimane di stop, si speri ritorno per il 25 novembre, quando il Napoli sarà di scena a Bergamo contro l’Atalanta.

Il Milan ha perso Samuel Chukwueze causa Virus FIFA, causa una lesione al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Mozambico. La Juventus non avrà a disposizione Danilo per un mesetto dopo l’infortunio muscolare patita in nazionale, con il suo Brasile.

Questo virus colpisce tutti, in modi differenti, ma colpisce. Ne sa qualcosa l’Empoli con Baldanzi e perfino l’Inter, andata in ansia per le condizioni di Lautaro. A chi è andata peggio di tutti, è proprio l’Al-Nassr.

Neymar, un altro bruttissimo kappaò

Già Neymar è cagionevole di suo. Ha praticamente saltato tre quarti di Mondiale, lo scorso anno, in Qatar. E anche quando è tornato in campo, ha terminato anzitempo l’ultima annata a Parigi, guardando da fuori il suo Paris Saint Germain.

Ma al Virus FIFA non interessa niente di nessuno. Così, un Brasile-Uruguay delle qualificazioni mondiali diventa un altro dramma per O’Ney. Lo si era capito subito che sarebbe stato un infortunio serio: rottura di legamento crociato anteriore e menisco per lui.

Neymar, che botta! Anche per la FIFA

Questo virus è talmente fastidioso che ha deciso di colpire pure la FIFA: Sì perché, ovviamente, non poteva mica passare inosservato l’infortunio di Neymar, visto che l’Al-Hilal versa ben 106 milioni di stipendio.

Ebbene, secondo le indiscrezioni dell’autorevole O Globo, il club saudita starebbe pensando a usufruire del cosiddetto programma di “protezione” della FIFA, attivabile quando uno dei giocatori si infortuna con la propria Nazionale, e potrebbe ricevere fino a un massimo di 7,5 milioni di risarcimento. Un’inezia, meno di un mese di stipendio per l’ex attaccante del Paris Saint Germain. Meglio questo che nulla.