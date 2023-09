La bugia di Beppe Marotta: colpo a parametro zero | A Milano già nelle prossime ore

Simone Inzaghi perde Arnautovic. Marotta pensa a un colpo last minute per l’Inter, a parametro zero. La trattativa c’è.

Cinque su cinque. La capolista a punteggio pieno Inter ha già messo un piccolo, rilevante, mattoncino nella corsa allo scudetto. I campioni d’Italia del Napoli, con un Rudi Garcia sempre più in discussione, accusano ià un ritardo di sette lunghezze.

La Juve dopo il tracollo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, è a meno cinque: alla vigilia di un turno infrasettimanale che potrebbe cambiare nuovamente la prima rivale della Beneamata, c’è soltanto un Milan, anche se vincente ma non convincente neanche contro l’Hellas Verona.

Simone Inzaghi va dritto per la sua strada, senza pensare a chi sarà l’antagonista dei nerazzurri, siamo soltanto all’inizio, ma farà corsa su se stessi appare la migliore strada che porta alla fuga per la vittoria. Peccato per qualche intoppo di troppo.

Sì perché nel blitz di Empoli griffato da Dimarco e tante conferme di una squadra profonda come nessuno e dalla competitività in Italia come poche, c’è una brutta notizia, che toglie a Inzaghi l’opportunità di sfruttare appieno le sue rotazioni.

Arnautovic kappaò: il verdetto degli esami strumentali

L’attaccante austriaco ha riportato una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio non di poco conto viste le tante partite di questo periodo: salterà ovviamente la sfida interna dei nerazzurri contro l’insidioso Sassuolo, ne avrà per circa un mese e mezzo, anche se le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico interista, guidato dal dottor Piero Volpi.

Le sorti sensazioni è che Marko Aranutovic non potrà essere disponibile per Salernitana, Benfica, Bologna, Torino e Salisburgo e probabilmente anche Frosinone. Probabile il rientro a metà novembre, in concomitanza con la terza pausa per le nazionali: obiettivo Juventus-Inter, prevista per domenica 26 novembre.

Marotta cancella Lukaku. E tratta un altro dei suoi acquisti a parametro zero

“Ci dispiace per l’infortunio di Marko, che si era inserito bene, ma sono fiducioso che Inzaghi sarà trovare le giuste soluzioni“. Così Beppe Marotta sull’infortunio dell’austriaco. L’uomo mercato dell’Inter si affida in pieno a Simone Inzaghi, ma intanto lavora a un possibile sostituto di Arnautovic, nonostante non lo dica nell’intervista a Radio Anch’io lo sport. “Andremo avanti con questo organico“.

In realtà, circola qualche nome: il primo è quello di Okaka, svincolatosi questa estate dai turchi dell’Istanbul Başakşehir, il secondo è una soluzione interna. Potrebbe essere promosso in prima squadra, più stabilmente, Amadou Sarr, goleador delle giovanili (rigorista della Primavera) già utilizzato da Sarr quando non era disponibile Alexis Sanchez.