Klopp terrorizza la Juve: 100 milioni di euro | Chiusura in settimana

L’intoppo di mercato del Liverpool potrebbe interessare indirettamente la Juventus: allarme Red nella Torino bianconera

Sarebbe dovuto essere il trasferimento record della Premier. Sembrava tutto fatto, non è detto che non lo sia, per il passaggio di Moises Caicedo al Liverpool per il momento è bloccato.

A Roberto De Zerbi interessa poco, oramai l’allenatore del Brighton si è messo l’anima in pace per il centrocampista ecuadoriano, letteralmente esploso alle due dipendenze nella scorsa stagione.

Il nazionale sudamericano non resterà coi Seagulls, questa l’unica certezza. Per il resto non è dato sapere, il caso Moises Caicedo si tinge dei colori propri del giallo.

Il Liverpool sembrava aver vinto la corsa al 2001 di Santo Domingo de los Colorados: Brighton d’accordo, 128 milioni di euro il prezzo giusto. Anche Moises Caicedo sembra essere stato accontentato, non aveva mai nascosta la voglia di lasciare i Gabbiani inglesi, a tal punto da saltare gli ultimi allenamenti.

Lo stallo

Per lui si era esposto perfino Jürgen Klopp, che aveva avuto delle rassicurazioni da parte della proprietà dei Reds. Tutto apparecchiato, se non fosse che il giocatore era praticamente d’accordo con il Chelsea, per settimane in pole con un’offerta più bassa ma consistente: 116 milioni di euro.

Da qui un pericoloso stallo. Il Liverpool si è già mosso per trovare un piano B nel caso in cui la trattativa per Moises Caicedo. E qui, indirettamente, entra in campo la Juventus, che rischia di avere un’avversaria con 110 milioni di euro per un giocatore che aveva messo nel mirino.

Un piano che rischia di essere rovinato

La Signora, infatti, aveva mostrato interesse per Khéphren Thuram, fratello minore di Marcus, uno dei nuovi attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi all’Inter, di origini guadalupensi, ma nato a Reggio Emilia, centrocampista del Nizza e della nazionale francese. Un centrocampista dotato di notevole forza fisica, dinamico e bravo tecnicamente, in possesso di un buon tiro e di un’ottima accelerazione.

Aveva piacevolmente colpito Max Allegri anche per il suo gioco aereo e per l’impostazione di gioco, inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2001 stilata dal The Guardian. Insomma, un prospetto da Juventus se non fosse che ora Khéphren Thuram si è convertito nel piano B di un Liverpool che, nel caso non dovesse arrivare a Moises Caicedo, sarebbe l’indiziato numero uno a prendere uno dei figli del grande Lilian Thuram. Come contrastare, d’altronde, un club che ha 110 milioni di euro da spendere?