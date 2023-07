Keylor Navas in Serie A, adesso si: il Paris Saint Germain accetta la proposta

L’ex portiere titolare del Psg può finalmente arrivare in Italia dopo essere stato vicino al Napoli l’estate scorsa.

Tre Champions League vinte consecutivamente e tanti altri trofei in bacheca che lo rendono uno dei portieri più vincenti della storia del calcio. Alla straordinaria carriera in quanto a palmares, però, non sempre è stato affiancato anche il giudizio della critica che non lo ha mai eletto come uno dei migliori portieri in circolazione, nonostante i numerosi trofei.

Eppure, Keylor Navas, portiere costaricano 36enne, è stato titolare, oltre che nella propria Nazionale, anche nel Real Madrid, per bene cinque stagioni, e nel Paris Saint Germain, almeno fino ad un paio di stagioni fa.

Tre Champions League, come dicevamo, diverse Supercoppe Europee e Mondiali per club, tanti titoli nazionali, tra coppe e campionati. L’estremo difensore di Saprissa, però, due estati fa, ha visto l’arrivo nel Paris Saint Germain di Gigio Donnarumma che, pian piano, gli ha soffiato il posto.

Prima un dualismo nocivo, che non ha fatto bene a nessuno dei due portieri, due stagioni fa con Pochettino in panchina, poi l’arrivo di Galtier che sceglie Donnarumma e accantona Navas. Il portiere sudamericano, però, si sente ancora importante ed a gennaio va a giocare in Premier League e contribuisce alla salvezza del Nottingham Forest.

Navas, futuro ancora lontano da Parigi

L’ingaggio molto alto, il contratto ancora in essere con il Paris Saint Germain e l’età, però, fanno in modo che il sudamericano torni a Parigi. Il Psg vorrebbe venderlo, ma difficilmente troverà acquirenti, proprio per i motivi sopraelencati. Il contratto fino a giugno 2024, poi, rende tutto più difficile.

Situazione di stallo che si era già configurata l’estate scorsa, quando saltò il trasferimento di Keylor Navas al Napoli, proprio mentre sembrava tutto fatto. Non si trovò la quadra tra soluzione in prestito secco ed oneroso, ma soprattutto sull’ingaggio del calciatore.

Navas, altro club italiano interessato

Ora, un altro club italiano pare interessato al portiere ex Real Madrid. Si tratta dell’Inter che si ritrova a fine luglio ancora senza portieri dopo la cessione di Onana e gli svincoli di Handanovic e Cordaz. L’obiettivo numero uno resta Sommer, ma il Bayern continua a fare muro e l’accordo sembra lontano.

L’idea delle ultime ore è proprio Keylor Navas. Il costaricano, ad un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe anche liberarsi gratis dal Psg che, intanto, sta per affiancare Bonou del Siviglia a Donnarumma. A frenare l’Inter è ancora una volta l’ingaggio del portiere sudamericano, ma nei prossimi giorni ci potrebbero essere anche dei risvolti positivi.