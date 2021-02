Napoli: anche Koulibaly positivo al Covid-19

Koulibaly positivo. Emergenza Covid in casa Napoli. Nella mattinata di ieri era stata annunciata la positività di Faouzi Ghoulam. Adesso ad essere positivo al virus è anche un giocatore molto importante per Rino Gattuso: Kalidou Koulibaly. Il senegalese non è partito per la trasferta di Genova contro il Genoa e sta effettuando l’isolamento presso il proprio domicilio.

Una vera e propria emergenza in casa Napoli. Dopo la positività di Faouzi Ghoulam, arriva un’altra doccia fredda per la società partenopea. Ad essere positivo al virus è anche Kalidou Koulibaly, un difensore centrale che per la squadra è fondamentale. Il giocatore, asintomatico come anche l’algerino, è stato messo immediatamente in isolamento come vogliono le norme.

Anche la SSC Napoli ha comunicato la positività del senegalese sui propri profili social:

“Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“.

Adesso è un grande problema per il tecnico Rino Gattuso che, contro il Genoa, dovrà privarsi del giocatore più essenziale a difesa . Al Napoli aspettavano tantissime partite in questo mese di febbraio molto intenso, ben 8 . Non solo le grandi assenze in attacco di Victor Osimhen , Dries Mertens, adesso anche la difesa dovrà essere ritrasformata.

Il tecnico potrebbe pensare ad una difesa con i due centrali Kostas Manolas e Nikola Maksimovic o anche con Amir Rrahmani che è stato poco utilizzato. Ritorno, quindi, alla difesa a quattro dopo che quella a tre non ha funzionato tantissimo nel match non tanto brillante in Coppa Italia contro l’Atalanta.

