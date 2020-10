Juventus-Verona Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 25-10-2020

Juventus-Verona, partita valida per la quinta giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 ed in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Dybala ancora in panchina nei bianconeri, scaligeri ancora senza Miguel Veloso.

Domani alle ore 20:45 la Juventus ospiterà il Verona all’Allianz Stadium nel partita valida per il posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A.

Dopo il pareggio con il Crotone, i bianconeri si sono riscattati in Champions League con la bella vittoria in casa della Dinamo Kiev per 2-0. La Juventus sa che non può commettere altri passi falsi ed i tre punti sono quasi d’obbligo per tenere il passo delle squadre che la precedono in classifica.

Il Verona, invece, è reduce dallo scialbo 0-0 conquistato in casa lunedì sera contro il Genoa ed in quattro giornate hanno segnato solamente una rete (con la Roma finì 0-0 al di là della vittoria a tavolino). Non un buon score per presentarsi a Torino per fare uno scherzo ai campioni d’Italia.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Verona

Pirlo dovrebbe effettuare alcuni cambi rispetto alla formazione che ha vinto a Kiev, soprattutto a centrocampo. In attacco prevista ancora la coppia Kulusevski-Morata, con Dybala che ancora una volta partirà dalla panchina. Nel reparto difensivo toccherà a Demiral, come accaduto a Kiev, prendere il posto di Chiellini al fianco di Bonucci e Danilo, mentre a centrocampo Arthur prenderà il posto di Rabiot, mentre Frabotta sostituirà lo squalificato Chiesa sull’esterno di sinistra, con Cuadrado che passerà a destra.

Juric dovrà fare ancora a meno di Miguel Veloso, ma potrebbe recuperare in extremis a Zaccagni. Il Verona scenderà in campo con un 3-4-2-1 con Silvestri in porta, Ceccherini, Lovato ed Empereur formeranno il tridente difensivo, Faraoni e Lazovic agiranno sugli esterni, mentre in mezzo al campo ci saranno Ronaldo Vieira ed Ilic. In attacco l’unica punta sarà Di Carmine, con Tameze e Zaccagni alle sue spalle.

Probabili formazioni Juventus-Verona

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Morata. All. Andrea Pirlo

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine. All. Ivan Juric.

Dove vedere Juventus-Verona in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Verona, valevole per la quinta giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD (canale 201) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Verona in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Verona utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Verona

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Verona in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Verona

I precedenti in casa della Juventus tra bianconeri e scaligeri sono nettamente a favore della squadra di casa. In 38 confronti, la Juventus è uscita vincitrice in ben 34 occasioni e ci sono stati appena 4 pareggi, mentre il Verona non ha mai vinto a Torino nella sua storia.

In casa, inoltre, la Juventus è uno schiacciasassi e nel 2020 solo la Roma è riuscita a vincere all’Allianz Stadium, peraltro in una partita che non contava più per il campionato. Per il Verona servirà un miracolo per portare via punti dall’Allianz Stadium dove è da più di 25 anni che non porta via neanche un punto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

