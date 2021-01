Juventus, UFFICIALE: Alex Sandro è negativo al Covid-19

La Juventus continua a recuperare pezzi importanti in vista della seconda parte di stagione: dopo Cuadrado e De Ligt, infatti, anche Alex Sandro è risultato negativo al Covid-19 e potrà ora tornare a disposizione di Pirlo. Una notizia confortante per il mister bianconero, che ritrova il suo titolare sulla fascia sinistra.

“Alex Sandro ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19* con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC”.

Alex Sandro è infatti assente sin dalla sfida contro il Milan dello scorso 6 gennaio e Pirlo è stato costretto ad affidarsi, nel frattempo, al giovane Frabotta che, pur avendo ottime potenzialità, ha palesato ancora qualche lacuna, soprattutto in fase difensiva. Da vedere se il brasiliano verrà arruolato già per la sfida di Coppa Italia in programma domani, contro la Spal, o si rivedrà in campo domenica prossima, contro la Sampdoria.

