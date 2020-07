Juventus-Torino in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 04-07-2020

Juventus-Torino, partita valida per la trentesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Sarri potrebbe concedere una chance a Buffon, Longo si affida a Belotti e Verdi per tornare alla vittoria.

Domani alle ore 17:15 all’Allianz Stadium la Juventus ospiterà il Torino in un derby della Mole atipico visto che si giocherà senza pubblico e sicuramente perderà un po’ del suo fascino.

I bianconeri sono in gran forma in questo momento e la partita vinta in scioltezza 3-1 a Marassi contro il Genoa lo conferma. La Juventus sta ritrovando la sua miglior condizione fisica e non vuole fermarsi ora che arrivano le partite più importanti della stagione con la Lazio che dietro continua ad inseguire.

Discorso inverso per il Torino che è riuscito solo ad ottenere una vittoria nelle ultime dieci partite e nell’ultimo turno è capitolato per 2-1 contro la Lazio, perdendo in rimonta. I granata stanno facendo tanta fatica ed il derby dovrà essere la partita del riscatto se si vuole chiudere bene la stagione ed evitare di essere inghiottii nella corsa alla salvezza.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Torino

Con la condizione della squadra in crescita, Sarri non dovrebbe fare molti cambi rispetto al match vinto a Genova. In porta potrebbe esserci l’occasione per Buffon di continuare a dare la caccia al record di presenze, in difesa confermati Cuadrado e Danilo sulle corsie laterali con Bonucci e De Ligt al centro. A centrocampo sarà titolare Matuidi al posto di Rabiot assieme a Bentancur e Pjanic, mentre in attacco sarà confermato il tridente d’attacco formato da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Rispetto alla sfida persa contro la Lazio, Longo dovrebbe effettuare qualche piccola modifica in difesa e a centrocampo. Tra i pali agirà Sirigu, nella difesa a tre ritornerà Izzo titolare al posto di Lyanco al fianco di Nkloulou e Bremer. A centrocampo Meité, Rincon e Lukic faranno densità al centro con De Silvestri ed Ansaldi sugli esterni, con l’ex Rubin Kazan favorito su Aina. In avanti toccherà ancora a Verdi e Belotti, titolari contro la Lazio, mentre l’ex bianconero Zaza ha recuperato dai problemi fisici, ma sarà in panchina.

Probabili formazioni Juventus-Torino

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Moreno Longo

Dove vedere Juventus-Torino in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Torino, partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Torino in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Torino utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Torino

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Torino

I precedenti tra Juventus e Torino in casa della formazione bianconera pendono completamente a favore dei padroni di casa. Su 86 partite disputate in casa della Juventus, i bianconeri si sono imposti in 46 incontri, mentre i granata hanno ottenuto solo 18 successi, con 22 pareggi.

In casa della Juventus, il Torino non vince dal 1995 quando i granata si imposero per 2-1. Da allora sono arrivate 11 sconfitte e 4 pareggi, l’ultimo lo scorso anno per 1-1, con il gol di Ronaldo negli ultimi minuti che rispose al vantaggio iniziale firmato da Lukic.

In casa la Juventus non lascia neanche le briciole agli avversari ed in tutta la stagione solo il Sassuolo è uscito indenne dallo Stadium. In trasferta, invece, lo score del Torino è molto negativo con ben nove sconfitte in 14 partite, mentre sono stati solo 4 i successi ottenuti lontani dallo stadio Olimpico Grande Torino.

