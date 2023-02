Juventus-Torino, dove vedere il match valido per la 24ª giornata di Serie A. La partita si giocherà martedì 28 febbraio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Torino sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Juventus-Torino, ventiquattresima giornata Serie A, 28-02-2023.

Juventus-Torino. La formazione di Allegri viene da tre vittorie consecutive senza subire reti. Dopo i precedenti tre match in cui ha preso 10 reti segnandone solo quattro, la squadra pare aver ritrovato la sua solidità difensiva.

Si approccia al derby davanti alla rivale cittadina, di appena un punto dopo 23 giornate. I granata hanno voglia di tornare a respirare il profumo d’Europa. Questa sensazione manca dalla stagione 2014-15, quella in cui la formazione allora guidata da Ventura giunse fino agli ottavi di finale, eliminato dallo Zenit San Pietroburgo.

La Juventus, a sua volta, vuole recuperare terreno nei confronti delle prime. L’ambizione di poter raggiungere la posizione utile per la Champions non è poi incredibile. I punti di distacco sono dodici, ma con ancora quindici partite al termine della stagione.

Poi la formazione bianconera viene da un’ottima prova in Coppa, nella quale ha dominato l’incontro e chiuso sullo 0-3. La partita d’andata è stata dimenticata al più presto, il Nantes fatto fuori in poco tempo. Da sottolineare l’egregia prova di Di Maria, autore di una tripletta, con un calcio di rigore calciato con freddezza e sicurezza.

Ora sul loro cammino ci saranno i tedeschi del Friburgo, quarti in campionato, in piena zona Champions e a soli tre punti dalla vetta. Quest’ultima sta regalando delle sorprese importanti, visto che ci sono tre squadre con gli stessi punti: Bayern, Dortmund ed Union Berlino a 43.

Questa domenica i tedeschi affronteranno il Leverkusen in un match che li vede favoriti. La sfida con la Juventus è ancora lontana, in programma per il 9 marzo prossimo.

Juventus Torino, dove seguirla in diretta TV e streaming

Partita: Juventus-Torino

Juventus-Torino Data: 28 febbraio

28 febbraio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Torino, match della 24ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Torino in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus-Torino è a cura di Stefano Borghi affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Torino, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Torino, le ultimissime

Il 3-5-2 per Allegri, con Di Maria che sarà affiancato da Vlahovic al centro dell’attacco. A centrocampo conferma per Fagioli con l’aiuto di Paredes e Rabiot. Sulla fascia destra Cuadrado dà il cambio a De Sciglio, mentre Kostic è irremovibile in quella di sinistra.

Modulo leggermente differente per il tecnico del Torino Juric. Schuurs sarà presente in mezzo alla difesa a tre, Singo e Vojvoda sulle fasce, mentre Sanabria sarà l’unico riferimento offensivo. Alle sue spalle agiranno Miranchuk e Karamoh.

Juventus Torino, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric