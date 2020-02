Juventus, tegola Douglas Costa: il brasiliano out per tre settimane

Con un comunicato ufficiale, la Juventus ha fatto sapere che Douglas Costa sarà indisponibile per almeno 20 giorni a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Non arrivano belle notizie dall’infermeria per la Juventus che per le prossime tre settimane dovrà fare a meno di Douglas Costa.

Il brasiliano, uscito per infortunio nella sfida persa 2-1 contro il Verona, si è sottoposto agli esami strumentali questo pomeriggio e l’esito non è stato positivo. Come comunicato dalla Juventus, il giocatore ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Tornato da poco dall’infortunio subito alla coscia destra, Douglas Costa dovrà stare nuovamente ai box almeno per una ventina di giorni, come comunicato dallo stesso club bianconero. Il giocatore salterà dunque le sfide con Milan, Brescia e Spal e si cercherà di recuperarlo per la sfida di Champions League contro il Lione.

Nel caso in cui non dovesse farcela, Douglas Costa tornerà a disposizione di Sarri per il big match dello Stadium contro l’Inter del prossimo 1° Marzo..

Sempre più verso il recupero, invece, Danilo che quest’oggi, come comunicato dalla stessa Juventus, si è allenato parzialmente in gruppo. L’ex terzino del Manchester City potrebbe tornare a disposizione per la prossima sfida di campionato, quando i bianconeri ospiteranno il Brescia.

