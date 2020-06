Juventus: si fermano Alex Sandro e Khedira

La Juventus attraverso un comunicato ufficiale comparso sul proprio sito ha fatto sapere che saranno out per le prossime partite Alex Sandro e Khedira. Il difensore brasiliano ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale, mentre il centrocampista tedesco si tratta di una lesione al tendine.

Piove sul bagnato in casa Juventus il giorno dopo la sconfitta patita ai rigori in finale di Coppa Italia contro il Napoli. Per la sfida di campionato di lunedì sera contro il Bologna, i bianconeri dovranno fare a meno di Alex Sandro e di Khedira, con entrambi i giocatori infortunatisi nella giornata di ieri.

Con un comunicato ufficiale, la Juventus ha fatto sapere che gli esami diagnostici effettuati su Alex Sandro hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Il difensore brasiliano, come spiegato dal club bianconero, ha già iniziato il percorso fisioterapico.

Per quanto riguarda Khedira, invece, gli esami hanno evidenziato una lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Il giocatore tedesco si sottoporrà ad ulteriori esami nei prossimi giorni e solo allora, scrive la Juventus, si sapranno con certezza i tempi di recupero.

Due notizie non belle per Sarri che al momento deve ancora fare i conti con la condizione non ottimale di Chiellini ed Higuain che anche oggi hanno svolto un allenamento differenziato. Il tecnico toscano perde pezzi in vista della difficile trasferta di Bologna che dopo ieri diventa ancor più delicata.

L’unica nota positiva per Sarri è il recupero di Ramsey che ieri sera ha giocato anche uno spezzone di partita, andando e segnando dal dischetto nella lotteria dei rigori persa con il Napoli. I bianconeri, comunque, non si avvicinano nel migliore dei modi alla ripresa del campionato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS