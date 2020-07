Juventus-Sampdoria in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 26-07-2020

Juventus-Sampdoria, partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno HD, Sky Sport Serie A HD ed in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Sarri senza Douglas Costa, Ranieri dovrà fare a meno degli squalificati Colley e Vieira, oltre all’infortunato Ekdal.

Domani alle ore 21:45 la Juventus ospiterà la Sampdoria all’Allianz Stadium nella sfida valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A.

I bianconeri arrivano dalla sconfitta per 2-1 in rimonta subita contro l’Udinese e sono a caccia dei tre punti che chiuderebbe la corsa allo scudetto. Ormai è solo questione di giorni, ma la Juventus vuole mettere in cassaforte il nono titolo consecutivo al più presto per concentrarsi sulla Champions League.

La Sampdoria, invece, viene dalla sconfitta contro il Genoa nel derby della lanterna dove ha perso anch’essa 2-1. I blucerchiati hanno conquistato la salvezza nello scorso turno, però non andranno a Torino a farsi una passeggiata e cercheranno di sicuro di rinviare ancora la festa bianconera.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Sampdoria

In settimana sono arrivate altre brutte notizie per Sarri che per questa sfida e per le prossime dovrà fare a meno di Douglas Costa che sarà out per 15 giorni. In difesa, il tecnico toscano ritroverà Bonucci, con il centrale che ha scontato il turno di squalifica ed è pronto a tornare al fianco di De Ligt. Sulle fasce Cuadrado è favorito su Danilo dopo la brutta prova del brasiliano contro l’Udinese, mentre a destra è confermato Alex Sandro, nonostante non abbia giocato una gran partita giovedì. A centrocampo si rivedrà Pjanic al posto di Ramsey, mentre in attacco Bernardeschi sostituirà Douglas Costa.

Assenze anche per Ranieri che per questa partita dovrà rinunciare sia a Colley che a Ronaldo Vieira, con i giocatori che sono entrambi squalificati. All’appello mancherà anche l’ex bianconero Ekdal che è out per infortunio e non sarà della partita. A sostituire Colley sarà Tonelli che si sistemerà al fianco di Maya Yoshida al centro della difesa, con Bereszynski ed Augello sulle fasce. A centrocampo spazio a Thorsby e Linetty nel mezzo con De Paoli e Jankto esterni. In avanti Gabbiadini è favorito su Bonazzoli per fare da partner a Quagliarella, grande ex della partita.

Probabili formazioni Juventus-Sampdoria

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, C. Ronaldo. All. Maurizio Sarri

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Claudio Ranieri

Dove vedere Juventus-Sampdoria in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Sampdoria, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, Sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) e su Sky Sport Uno HD (canale 201) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Sampdoria in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Sampdoria utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Sampdoria

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Sampdoria in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Sampdoria

I precedenti tra Juventus e Sampdoria in casa della Vecchia Signora sono favorevoli ai bianconeri che si sono imposti in 40 delle 64 partite disputate. Sono stati ben 19 i pareggi, mentre i bluecerchiati sono riusciti a portare via i tre punti solo in cinque occasioni.

L’ultimo successo della Sampdoria in casa della Juventus risale ad inizio 2013 quando un giovane Mauro Icardi con una doppietta permise ai liguri di imporsi 2-1 in rimonta. La Sampdoria fu la seconda squadra della Serie A ad imporsi all’Allianz Stadium dopo L’inter.

Se fuori casa zoppica, in casa la Juventus è stata quasi perfetta vincendo tutte le sfide e pareggiando solo contro Atalanta e Sassuolo. Per la Sampdoria non sarà facile portare via punti da Torino, considerando che in trasferta ha raccolto solo sei vittorie in 17 partite, perdendone 10.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS