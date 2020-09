Juventus-Sampdoria Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 20-09-2020

Juventus-Sampdoria, partita valida per la prima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno e su Sky Sport Serie A. Dubbio Pellegrini-De Sciglio per Pirlo, Ranieri opta per Bonazzoli al posto dell’infortunato Gabbiadini in attacco.

Domani sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium si aprirà la stagione di Serie A 2020-2021 per Juventus e Sampdoria che si affronteranno in questa prima giornata.

La partita evoca bei ricordi per i bianconeri che solo pochi mesi fa festeggiò il suo nono titolo consecutivo battendo i blucerchiati 2-0. Il match segnerà l’esordio ufficiale per Andrea Pirlo sulla panchina bianconera ed il neo tecnico spera di festeggiare con una vittoria.

Lo stesso si augura Claudio Ranieri per la sua Sampdoria che verrà a Torino per giocarsi le sue chance e sfruttare possibili defezioni della squadra bianconera ancora alla ricerca della nuova identtà.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Sampdoria

Per la sua prima partita da allenatore della Juventus, Pirlo deve già fare i conti con gli infortuni, con Alex Sandro che si è fermato in allenamento ed è in forte dubbio. A prendere il suo posto sull’esterno di sinistra sarà uno tra Pellegrini e De Sciglio, con l’ex giocatore del Cagliari favorito. In difesa ancora out De Ligt, con Danilo che si sistemerà al fianco di Bonucci e Chiellini a difendere la porta di Szczesny. A centrocampo agiranno Rabiot, Bentancur e Ramsey, con Arthur e McKennie che partiranno dalla panchina, mentre sull’esterno di destra ci sarà Cuadrado. In avanti Pirlo punterà sulla coppia inedita Cristiano Ronaldo-Kulusevski, vista l’indisponibilità di Dybala.

Claudio Ranieri, invece, in attacco dovrà rinunciare a Manolo Gabbiadini che si è fermato per un problema all’inguine. Al suo posto, il tecnico blucerchiato opterà per Bonazzoli che farà coppia con l’ex Fabio Quagliarella. A centrocampo sull’esterno di destra ballottaggio tra Depaoli e Gaston Ramirez, con il primo in vantaggio sul secondo, mentre a sinistra Jankto è sicuro del posto, con Thorsby ed Ekdal nel mezzo. Dietro spetterà al giapponese Maya Yoshida far coppia con Colley al centro della difesa, mentre sulle fasce giocheranno Bereszynski ed Augello, con l’altro ex della gara Audero tra i pali.

Probabili formazioni Juventus-Sampdoria

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Lu. Pellegrini; Kulusevski, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. All. Cluadio Ranieri

Dove vedere Juventus-Sampdoria in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Sampdoria, valevole per la prima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) e su Sky Sport Uno HD (canale 201) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Sampdoria in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Sampdoria utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Sampdoria

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Sampdoria in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Sampdoria

I precedenti tra la Juventus e la Sampdoria in casa bianconera sono nettamente a favore dei padroni di casa. I bianconeri si sono imposti in 41 incontri sui 65 disputati a Torino, ci sono stati 19 pareggi e solo cinque vittorie per il Doria.

Nell’ultima stagione, solo la Roma a fine campionato è riuscita a battere la Juventus a Torino in una partita che ormai non contava più nulla. Per la Sampdoria portare via i tre punti sembra un’impresa quasi impossibile, ma occhio alle sorprese che possono esserci in questa prima giornata.

In ultimo va ricordato come la Sampdoria, nel 2013, è stata la seconda squadra dopo l’Inter a vincere nel nuovo stadio della Juventus. Allora fu Mauro Icardi a segnare una doppietta e a ribaltare la rete iniziale di Giovinco, permettendo alla Samp di prendersi i tre punti.

