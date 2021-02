Juventus-Roma, le dichiarazioni pre partita di Paulo Fonseca: “Con la Juve voglio una squadra ambiziosa. Dzeko ci sarà, ma non come Capitano”

Tanta attesa, per l’ambiente giallorosso, in vista del delicato scontro di domani sera contro la Juventus. Fonseca prepara la sfida cancellando qualsiasi dubbio riguardo Edin Dzeko.

La serata di domani metterà di fronte, nello straordinario palcoscenico dell’Allianz Stadium di Torino, la grande sfida tra Juventus e Roma.

Le due compagini si giocano il terzo posto solitario e la possibilità di non perdere contatto con il gruppo di testa composto dalle due milanesi. Sia Juve, che Roma sono ad un bivio decisivo per attestare le ambizioni di questa stagione e il match di domani si prospetta di grande intensità.

Giustificabile, dunque, la grande attesa e la grande emozione che l’ambiente giallorosso sta vivendo nelle ultime ore, dove dal punto di vista ambientale tutto sembra essere tornato alla normalità e le polemiche hanno dato spazio alla voglia di vincere per arrivare al tanto agognato obiettivo Champions.

In conferenza stampa, Paulo Fonseca ha spiegato l’estrema delicatezza riguardo il match contro i Campioni d’Italia e la volontà di vedere una Roma, ambiziosa e di grande personalità.

Il mister vuole che i suoi ragazzi mettano l’anima in campo per poter fare il definitivo salto di qualità e tra i protagonisti del match di domani ci sarà, quasi sicuramente, Edin Dzeko.

Il tecnico portoghese ha spiegato come il bosniaco si sia allenato con grande impegno e intensità negli ultimi giorni e di come tutte le polemiche sono state cancellate dalla voglia di vincere, ma la decisione riguardo la fascia da capitano non cambia.

Sarà infatti Bryan Cristante ad ereditare la fascia giallorossa, dato che Pellegrini è squalificato, sciogliendo anche il dubbio su un suo impiego durante la partita di domani.

Ancora assente il neo acquisto El Shaarawy che deve ancora recuperare la miglior condizione, mentre Pau Lopez continuerà ad essere il titolare tra i pali.

