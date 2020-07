Juventus-Roma in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 01-08-2020

Juventus-Roma, partita valevole per l’ultima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno HD e sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv. Sarri schiererà molti giocatori dell’Under 23, Fonseca non si risparmierà.

Domani alle ore 20:45 la Juventus ospiterà la Roma all’Allianz Stadium nella trentottesima ed ultima giornata della Serie A.

Domenica scorsa i bianconeri hanno vinto il titolo e al termine della partita di domani ci sarà la consueta festa scudetto con la consegna di coppa e medaglie. La Juventus concentrerà poi tutte le sue energie sulla Champions, dove è chiamata a rimontare il Lione.

Con la vittoria nell’ultimo turno contro il Torino, invece, la Roma si è assicurata la qualificazione alla fase a gironi di Europa League con un turno d’anticipo e non ha più nulla da chiedere al campionato. La squadra capitolina, però, ci tiene a chiudere la stagione con una vittoria sul campo dei campioni d’Italia.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Roma.

Come dichiarato al termine della partita persa contro il Cagliari, Sarri schiererà molti giocatori della formazione under 23 bianconera per preservare alcuni suoi giocatori. In porta ci sarà Buffon, in difesa Rugani farà riposare Bonucci con l’ex Empoli che giocherà al fianco di De Ligt, mentre sulle corsie laterali spazio a Gasolina Wesley e Coccolo. A centrocampo Muratore giocherà al posto di Matuidi assieme a Bentancur e Rabiot, mentre in avanti pronti Olivieri e Zanimacchia al posto di Higuain e Bernardeschi, con Cristiano Ronaldo che dovrebbe comunque giocare.

Non si risparmierà, invece, Fonseca che schiererà la miglior formazione possibile. Tra i pali spazio a Pau Lopez, in difesa mancherà lo squalificato Mancini con Ibanez pronto a giocare al suo posto con Smalling e Kolarov. A centrocampo qualche problemino fisico per Bruno Peres, con il brasiliano che sarà sostituito da Zappacosta sulla destra, con l’ex Spinazzola a sinistra e Diawara e Veretout al centro. In avanti l’unica punta sarà Dzeko, mentre alle sue spalle si muoveranno Zaniolo e Mkhitaryan.

Probabili formazioni Juventus-Roma

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Wesley, De Ligt, Rugani, Coccolo; Muratore, Bentancur, Rabiot; Zanimacchia, Olivieri, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. All. Paulo Fonseca

Dove vedere Juventus-Roma in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Roma, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, Sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD (canale 201) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Roma in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Roma utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Roma

I precedenti a Torino tra Juventus e Roma parlano a favore dei bianconeri che hanno vinto ben 63 partite su 96 disputate in casa. Ci sono stati 21 pareggi, mentre la Roma è riuscita a portare via i tre punti in 13 occasioni.

L’ultimo successo a Torino della Roma risale al 2010 per 2-1 in rimonta con Totti su rigore ed Riise al 90′ che ribaltarono la rete di Del Piero. Da quando c’è lo Stadium, inoltre, la Roma ha perso tutte le partite che si sono disputate negli ultimi 8 anni tra campionato e Coppa Italia, inanellando ben 10 sconfitte consecutive.

Le statistiche della stagione attuale dicono che la Juventus non ha mai perso in casa, sia in italia che in Europa, mentre la Roma in trasferta si è ben comportata essendo la terza miglior squadra fuori casa. Il fatto che i bianconeri giocheranno con molte riserve potrebbero garantire ai giallorossi la prima vittoria all’Allianz Stadium. Inutile dal punto di vista della classifica, ma utile a rompere questo lungo digiuno di successi a Torino.

