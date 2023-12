Juventus-Roma 1-0, dichiarazioni post partita, Allegri “Oggi era importante vincere, Vlahovic può solamente crescere, sono contento della nostra rosa.”

La Juventus passa anche il test contro la Roma per 1-0 grazie ad un gol di Rabiot ad apertura della ripresa. I bianconeri chiudono al meglio il proprio 2023 con 43 punti totali totalizzati, solamente due in meno dall’Inter in vetta.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita per analizzare la gara dei suoi “Oggi è stata una bella partita, soprattutto perché giocare contro la Roma non è mai semplice, poi con Josè è ancora più difficile e complicato. Nel primo tempo abbiamo rischiato in un paio di situazioni con dei palloni che sono passati dentro l’area messi da Dybala, ma la squadra è stata sempre compatta e unita. Nel secondo tempo abbiamo approcciato bene, potevamo anche fare il secondo gol, però è stata una partita molto difficile come ci aspettavamo. Era importante vincere, soprattutto perché continuiamo ad allungare su quelle che sono dietro.”

Il tecnico livornese ha poi continuato “In questo momento stiamo anche bene fisicamente, abbiamo fatto gli ultimi tre giorni molto bene. Stasera abbiamo sviluppato anche delle buone geometrie di gioco, anche se bisogna sempre migliorare sulla gestione della palla, perché alla fine abbiamo buttato via troppe palle e su quello bisogna migliorare. Stasera poi, dopo i gol presi in modo molto facile come a Genova e a Frosinone, la squadra è tornata ad avere paura di prendere gol, in questo modo siamo riusciti a difendere molto meglio.”

Su Vlahovic “Stasera ha fatto una bella partita, come d’altronde in tutte le ultime uscite. Sta molto meglio fisicamente e stasera è stato cercato abbastanza, potevamo sicuramente cercarlo ancora di più, ma ha fatto una gara ottima anche dal punto di vista tecnico. È un giocatore che può crescere solamente, poi può giocare da solo o con una punta vicino, infatti, Yldiz è meno punta di Chiesa perché gioca molto di più sulla verticale rispetto a Federico. Direi che solo giocano e solo conoscendosi possono solamente che migliorare.”

Sulla favorita per lo scudetto “Io non commento le parole di Acerbi. Loro in questo momento qui sono davanti a noi di 2 punti e stanno facendo una stagione straordinaria con i loro 45 punti che sono tanti. Noi cerchiamo di stagli vicino attaccati, sapendo che comunque per noi resta un percorso differente dal quello loro. Basta vedere la rosa che abbiamo a disposizione come età, i ragazzi stanno crescendo e siamo soddisfatti di noi stessi, senza guardare in casa di altri.”

Sul mercato “In questo momento qui la nostra rosa la possiamo migliorare solamente noi con il lavoro come stiamo facendo. Abbiamo dei ragazzi bravi che stanno crescendo, anzi crescono velocemente e credo che un altro che prossimamente potremmo vedere presto e Nonge che sta crescendo molto, va raddrizzato, ma sa giocare molto bene.”

Il tecnico ha poi concluso sul ritorno in Champions l’anno prossimo “Oggi è stata una vittoria molto importante che ci consentiva in caso di pareggio o di vittoria di mantenere la Roma a distanza, altrimenti avrebbe potuto accorciare. I nostri 43 punti ci consento di aver meno punti da dover fare da qui alla fine per rivedere la Juve in Champions l’anno prossimo.”