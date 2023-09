Juventus, risveglio distrutto dall’orrenda notizia | Ad Allegri non resta che piangere

Non arrivano affatto buone notizie per la Juventus. Max Allegri e i fantasmi del passato.

La sosta per le nazionali è utile per fare il punto della situazione più che allenarsi visto che sono in molti ad essere partiti in giro per l’Europa e per il mondo con le proprie nazionali.

È l’occasione per pensare a delle strategie di calciomercato, alla Juve più di tutti visto che in estate Giuntoli ha pensato prevalentemente agli esuberi, quasi tutti piazzati. In entrata, infatti, è arrivato solo il figlio d’arte Timothy Weah, figlio del grande George.

In tal senso, in casa Juventus, si continua ad avere un occhio di riguardo per Tommaso Baldanzi, già seguito nell’ultima sessione. Secondo calciomercato.it, il trequartista dell’Empoli, classe 2003, continua a essere un obiettivo bianconero, anche se vanno menzionati sia gli interessi di Roma e della Fiorentina sia la richiesta dei toscani: ci vogliono sempre, e almeno, venti milioni di euro.

La sosta è anche l’occasione per qualche rito scaramantico, visti i fantasmi del Virus UEFA, che colpisce sempre. E a chi tocca non si ingrugna. Juventus, peraltro già alle prese con le condizioni di Pogba, uscito malconcio dall’ultima sfida di campionato contro l’Empoli.

Juventus verso la Lazio: l’infermeria va monitorata

Gli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista francese hanno scongiurato la paura di un nuovo lungo stop, ma le sue condizioni vanno comunque seguite, soprattutto in ottica Lazio. Filtra ottimismo, anche se Max Allegri non lo rischierà.

Primo perché Pogba ha già alle spalle tantissime ricadute, poi perché la sfida con la Lazio, per quanto importante, è solo una di una miniserie importante: Sassuolo, Lecce, Atalanta e il derby contro il Torino, prima di una nuova sosta. Meglio non correre rischi. E poi c’è una priorità.

Juventus, le ultime su Federico Chiesa

Non può non tenere banco la situazione di Federico Chiesa, costretto a rinunciare alle prime due partite della Nazionale di Luciano Spalletti, causa problemi agli adduttori. Che riportano i fantasmi che hanno accompagnato lo juventino nella passata stagione.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, Federico Chiesa è stato sottoposto ad alcuni controlli dall’esito confortante. Filtra ottimismo per il suo recupero dopo la sosta delle Nazionali, ma per scrupolo potrebbe svolgere degli altri esami nei prossimi giorni. Per l’attaccante Spalletti applicherà lo stesso protocollo usato per Paul Pogba, niente rischi. Non è proprio il caso di forzare la mano.