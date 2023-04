Juventus, respinto ricordo FIGC sulla carta Covisoc

Juventus uno- Figc zero. Il Consiglio di Stato ha respinto infatti il ricorso presentato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio contro la sentenza del Tar del Lazio che aveva imposto la trasmissione della carta Covisoc alla Juventus nell’ambito della questione plusvalenze. La società bianconera segna quindi un gol a suo favore. Il ricorso della Figc è stato ritenuto infatti dal Consiglio di Stato “improcedibile”. Da quanto si apprende dall’Ansa, negli ambienti della Federcalcio filtra comunque “moderata soddisfazione , in quanto non entrando nel merito del giudizio del Tar, il principio della pregiudiziale sportiva è salvaguardato”.

Da nove nasce il tutto? Occorre risalire al 7 marzo allorchè, ricorda Sky Sport, “il Tar aveva accolto il ricorso presentato dai legali di Fabio Paratici e Federico Cherubini disponendo che la Figc condividesse la comunicazione del 14 aprile 2021”. La Federcalcio ha fatto poi ricorso al Consiglio di Stato che aveva fissato l’udienza collegiale per il 23 marzo. Ora il verdetto definitivo: ricorso improcedibile. La Juventus punta ora l’attenzione sul 19 aprile, giorno in cui, dinanzi al Collegio di Garanzia del Coni, sarà emessa la valutazione sui 15 punti di penalizzazione inflitti alla società bianconera.