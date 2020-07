Juventus, record Cristiano Ronaldo: primo calciatore a segnare 50 gol in Serie A, Liga e Premier League

Non smette mai di essere decisivo e di riscrivere la storia: nella serata in cui una sua doppietta regala un pezzo di Scudetto alla sua Juventus nella vittoria contro la Lazio, Cristiano Ronaldo fa registrare un altro record nella sua incredibile carriera.

L’asso portoghese è diventato infatti il primo giocatore a segnare almeno 50 gol in tre top campionati europei differenti: lo ha fatto in Inghilterra con la maglia del Manchester United, in Spagna con quella del Real Madrid e ora anche in Italia vestendo i colori della Juventus. La sua impronta sulla Serie A è stata palpabile come dimostra il fatto che ora si trovi appaiato ad Immobile in cima alla classifica cannonieri (sono 30 i centri in campionato). Sarebbe la prima volta in carriera per lui, dovesse riuscire a staccare il centravanti biancoceleste.

Cristiano Ronaldo: Borel e Higuain nel mirino

Ma la doppietta contro la Lazio non è servita a Cristiano Ronaldo solo per centrare l’ambto traguardo dei 50 gol in tre campionati diversi, ma anche per avvicinare ulteriormente un pezzo i storia bianconera: bisogna risalire agli anni ’30 e al nome di Felice Borel, ribattezzato “farfallino”, uno dei protagonisti assoluti del “quinquennio d’oro”. Tutt’oggi appartiene a lui il record di reti messe a segno in un singolo campionato con la maglia della Juventus: 31. A Cristiano Ronaldo basterà segnare altre due reti per etrare definitivamente nella storia bianconera.

Se poi volesse spingersi ancora più oltre, ecco a portata di mano, più difficile ma non impossibile, il record assoluto di reti in un singolo campionato di Serie A fissato a 36 dal suo compagno di squadra, Gonzalo Higuain, nel 2016 quando vestiva la maglia del Napoli. Un obiettivo complicato ma che, conoscendo l’atleta, servirà a Ronaldo come ulteriore stimolo per provare ancora una volta a scolpire il proprio nome nell’Olimpo dei migliori.

