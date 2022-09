Juventus, Pogba si opera: out circa 2 mesi

Pogba rinuncia alla terapia conservativa: intervento di menisectomia, out 6-8 settimane

Il centrocampista francese Paul Pogba ha deciso assieme al suo staff: non si sottoporrà alla terapia conservativa concordata nel mese di Agosto, dopo l’infortunio rimediato a fine Luglio (lesione al menisco del ginocchio destro) durante il ritiro pre-campionato negli Stati Uniti.

Il classe ’93 si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento di minesctomia con tempi di recupero stimati di 6/8 settimane, con la speranza che il francese possa rientrare per il Mondiale in Qatar con data di inizio fissata il 20 Novembre .

Fondamentali saranno le scelte di Allegri per la gara di Champions League contro i parigini guidati dal tecnico francese Galtier, che si giocherà domani sera alle ore 21:00.

Favorito il giovane italiano Miretti a centrocampo, assieme al neoacquisto Paredes affiancato dal connazionale Adrien Rabiot, entrambi grandi ex PSG.

Un altro grande ex atteso è l’esterno d’attacco Angel Di Maria, che però purtroppo non potrà gareggiare in questo favoloso big match, causa ricaduta dell’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box dopo la prima di campionato a Sassuolo, al suo posto il colombiano Cuadrado.

Vlahovic rientra dopo la pausa di Firenze e alla sua sinistra ritroverà Kostic. Perin tra i pali, con il portiere polacco Szczesny ancora costretto a restare ai box. Linea di difesa a 4 composta da Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro.

I francesi del PSG opteranno per la classifica e monumentale formazione che vedrà tra i pali l’ex Milan Donnarumma, la linea di difesa a 3 composta Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe, sulle corsie laterali ci saranno Hakimi ed il giovane e vivace Mendes.

A centrocampo toccherà all’ex Lille Sanchez, titolare per la seconda volta con la maglia parigina, che si vedrà fare reparto con l’esperienza e la maestria della certezza Verratti. Tridente offensivo composto dai colossi Naymar, Mbappe e Messi.

Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Miretti, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier.

Match avvincente, che vedrà due delle squadre più forti di questa Champions League contendersi 3 punti fondamentali per l’obbiettivo primo posto.