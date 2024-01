Juventus: piovono milioni all’improvviso. Giuntoli li investe subito: che regalo per Allegri!

Si sblocca all’improvviso il calciomercato invernale della Signora: un grande regalo che lo storico traguardo dell’allenatore bianconera.

Max Allegri fa 400. La partita di Coppa Italia contro il Frosinone rappresenta un grande traguardo per l’allenatore della Juventus il terzo più longevo della storia bianconero. Terzo ancora per poco. Cinque partite per l’esattezza.

Marcello Lippi, dunque, è sempre più vicino, ha 405 panchine alla guida della Juventus, verrà raggiunto e superato in questo campionato. Poi l’assalto degli assalti, difficile ma non impossibile per Max Allegri, soprattutto se continuerà così.

Sì perché per quanto le 596 partite di Giovanni Trapattoni, recordman degli allenatori juventini di tutti i tempi, possano sembrare inarrivabili, Max Allegri ha la forza per poterci arrivare. Nonostante le tante chiacchiere sul suo conto, l’allenatore bianconero gode della fiducia totale da parte di John Elkann e della nuova governance della Signora.

Ebbene, nella settimana che si concluderà con la sfida casalinga contro il Sassuolo, dovrebbe arrivare il regalo di Giuntoli a Max Allegri. Un regalo figlio di un’operazione di mercato che fino a qualche tempo fa erano praticamente impossibile da chiudere.

Sorpasso all’Inter chiuso

Se ci sarà il sorpasso in campionato, questo lo dirà soltanto il campo, giudice supremo. Ma intanto la Juventus si aggiudica il derby d’Italia contro l’Inter, in pole per molto tempo su Tiago Djalò, difensore portoghese in scadenza di contratto.

La Signora ha trovato l’accordo con il Lille, completando il sorpasso sul mercato ai nerazzurri: al Lille andranno 3,5 milioni di euro più bonus, per il nazionale di Amadora, classe 2000, è pronto un contratto fino al 2028. Niente da fare per l’Inter che in perfetto stile Marotta avrebbe preso Tiago Djalò a giugno, a parametro zero. Ma dove ha trovato i soldi la Juventus?

Decisiva la cessione di Dragusin

Che sia Tottenham, o più probabilmente il Bayern, alla Juventus interessa il giusto. L’asta scattata per Radu Matei Dragușin, difensore in hype del Genoa, fa felici tutti tranne che Alberto Gilardino, il quale aveva sperato fino alla fine che i Grifoni avrebbero difeso a oltranza il loro gioiello, almeno fino a giugno. Ma non sarà così.

All’improvviso giunge alla dirigenza rossoblù l’offerta irrinunciabile da parte del Bayern: 30 milioni di euro come parte fissa, più bonus. Un’operazione con pagamenti perfino più rapidi rispetto a quelli del Tottenham. Indipendentemente se gli Spurs rilanceranno, con quell’offerta del Bayern alla Juventus arriveranno 5 milioni per la cessione di Dragusin. Soldi che verranno subito investiti per Tiago Djalò, nel segno del mercato sostenibile.