Calciomercato Juventus: tornano di moda Umtiti e Giroud

La Juventus prosegue nella sua ricerca di un attaccante e di un difensore. I due uomini che mancano maggiormente al gruppo di Pirlo. In queste ultime ore sono tornati alla ribalta i nomi di Umtiti per la difesa e Giroud per l’attacco.

I bianconeri stanno cercando già un sostituto di Chiellini nel mese di gennaio. Una scelta immediata può essere quella di Samuel Umtiti, in uscita dal Barcellona.

Samuel Umtiti, difensore del Barcellona. Fonte: Wikipedia

Ronald Koeman non lo vede tra i possibili titolari. Il suo scarso impiego costringerà il Barcellona a cederlo in questa finestra di mercato.

Secondo il quotidiano ‘El Gol’ una prima formazione che si è fatta avanti per averlo è l’Everton di Ancelotti. La squadra di Liverpool è alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche, ma gli investimenti già fatti nel corso dell’estate costringono la dirigenza ad una frenata.

Per questo la Juventus si è fatta avanti con più insistenza nelle ultime ore per avere Umtiti. Chiellini ha ormai 36 anni, è reduce da troppi infortuni e quindi è difficile vederlo ancora in campo pienamente.

Altro nome ipotizzato dalla dirigenza bianconera è quello di Giroud. Serve una punta con chili e centimetri davanti, in grado di essere un punto di riferimento nel reparto avanzato. L’assenza di Morata nel match di ieri contro l’Udinese si è fatta sentire. Dybala è troppo lontano dalla porta, così come Ronaldo ama partire largo.

In un modo o nell’altro la Juventus cercherà di portare a casa due innesti a partire da questo mercato invernale.

