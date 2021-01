Calciomercato Juventus: idea Kehrer

Una nuova idea di mercato spunta per la Juventus. Si tratta di Thilo Kehrer, giovane difensore tedesco del Psg.

Il calciatore è un prodotto delle giovanili dello Schalke 04. Ha debuttato nella prima divisione tedesca il 6 febbraio 2016 nel match vinto in casa contro il Wolfsburg.

Thilo Kehrer

Ha segnato la sua prima rete in carriera professionistica nella Bundesliga il giorno 1 Aprile 2017, nel pareggio per 1-1 contro il Borussia Dortmund.

Il 16 Agosto del 2018 è stato annunciato il suo trasferimento tra le fila del Psg per circa 37 milioni di euro. In carriera ha già ottenuto una vittoria importante con la nazionale tedesca Under 21 in occasione dell’Europeo del 2017.

È stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore tedesca il 29 agosto del 2018, in occasione degli impegni contro la Francia in Nations League e contro il Perù in amichevole.

