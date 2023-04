Juventus, lite tra Allegri e Paredes in allenamento: ecco perché

Juventus: Attimi di tensione tra Allegri e Paredes. Alla fine della sessione di allenamento in programma nel lunedì mattina di pasquetta, il centrocampista argentino avrebbe rinfacciato il poco minutaggio concessogli fin qui.

Sembrava iniziato nel migliore dei modi il lunedì di pasquetta bianconero, con l’intera squadra che si era ritrovata al centro sportivo della Continassa per la sessione di allenamento mattutino che sarebbe poi culminato nella classica grigliata di pasquetta. Verso la fine dell’allenamento, però, si è iniziato a percepire che qualcosa non andava, soprattutto per quanto riguardava il centrocampista argentino che era apparso molto nervoso durante l’allenamento.

Al rientro negli spogliatoi, infatti, Paredes avrebbe rinfacciato al tecnico juventino tutto il proprio disappunto per il pochissimo minutaggio concessogli fin qui in stagione. Una lite molto accesa, dunque, terminata solo dopo l’intervento di alcuni compagni di squadra che sarebbero intervenuti per calmare l’argentino, il quale non ha nemmeno preso parte al pranzo. Il neocampione del mondo avrebbe tirato fuori tutta la sua rabbia per lo scarso minutaggio, dopo essere stato scavalcato nelle gerarchie anche dal giovane Barrenechea.

Un divorzio oramai già certo quello tra Paredes e la Juventus, infatti, l’eliminazione ai gironi di Champions League della Juventus avrebbe fatto decadere l’obbligo di riscatto imposto dal PSG alla Juventus che quasi sicuramente rispedirà Paredes al club parigino, dirottando i 20 milioni dell’obbligo di riscatto sul profilo di Davide Frattesi. Oltre al gioiellino del Sassuolo, la Juve si ritroverebbe in rosa anche altri due mediani molto promettenti, come Barrenechea e Rovella, quest’ultimo autore di una stagione molto più che positiva con la maglia del Monza.