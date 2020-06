Juventus-Lecce in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 26-06-2020

Juventus-Lecce, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Sarri recupera Higuain, ma dovrà inventarsi qualcosa per la difesa dove mancheranno tutti i terzini sinistri, Liverani dovrà fare a meno di Lapadula e si affiderà a Babacar e Falco per tentare il miracolo

Domani alle ore 21:45 all’Allianz Stadium la Juventus ospiterà il Lecce nella partita valida per la ventottesima giornata di Serie A.

I bianconeri sono tornati al successo in casa del Bologna vincendo per 2-0 e riscattando la sconfitta di Coppa Italia. La classifica, grazie alla vittoria dell’Atalanta sulla Lazio, dice che ora la Juventus è a +4 e la capolista ha l’occasione di portarsi a +7 mettendo ulteriore pressione ai biancocelesti.

I giallorossi, invece, non sono ripartiti al meglio ed hanno perso nettamente al Via del Mare contro il Milan per 4-1. Il Lecce è terzultimo a pari punti con il Genoa e non arriva al meglio al match contro la Juventus, ma spera di poter compiere un miracolo e di portare via almeno un punticino.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Lecce

Buone notizie dall’infermeria per Sarri che avrà finalmente a disposizione Gonzalo Higuain che ha recuperato dai suoi problemi muscolari e sarà convocato. Il tecnico toscano è però in emergenza in difesa dove a sinistra mancheranno Alex Sandro e De Sciglio per infortunio e Danilo per squalifica. L’allenatore potrebbe optare dunque per Matuidi come terzino sinistro, con Cuadrado confermato dall’altro lato a completare il reparto con De Ligt e Bonucci. A centrocampo tornerà titolare dunque Ramsey al fianco di Bentancur e Pjanic, mentre davanti sarà riproposto il tridente Ronaldo-Dybala-Costa. In porta giocherà Szczesny.

Alcune assenze importanti per Liverani con il tecnico dei salentini che dovrà fare a meno di Lapadula, infortunatosi alla caviglia nell’ultima partita. Oltre all’ex Genoa, mancheranno anche Farias, Deiola, Dell’Orco e Majer, mentre ci sarà Barak che ha recuperato dal suo infortunio. Per il Lecce sarà 4-3-2-1 con Gabriel tra i pali, Rispoli, Lucioni, Rossettini e Calderoni comporranno il quartetto difensivo, Petriccione, Tachtsidis e Mancosu agiranno a centrocampo, mentre Falco e Saponara si muoveranno alle spalle dell’unica punta Babacar.

Probabili formazioni Juventus-Lecce

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. All. Fabio Liverani.

Dove vedere Juventus-Lecce in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Lecce, partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Lecce in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Lecce utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Lecce

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Lecce in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Lecce

I precedenti a Torino tra Juventus e Lecce sorridono ai bianconeri che in diciotto confronti si sono imposti in 12 occasioni, mentre cinque sono stati i pareggi. L’ultima ed unica vittoria del Lecce a Torino risale al 2004 quando i giallorossi si imposero per 4-3.

Quella di domani sarà solo la seconda sfida all’Allianz Stadium tra Juventus e Lecce e la prima partita disputata fu un vero shock per i bianconeri. Il 2 Maggio del 2012, infatti, la Juventus pareggiò 1-1 con un clamoroso errore di Buffon che regalò palla a Bertolacci che segnò e rischiò di mettere in discussione il titolo che i bianconeri avrebbero poi vinto la settimana successiva.

In casa la Juventus quest’anno è ancora imbattuta in tutte le competizioni e in campionato ha vinto 12 delle 13 partite disputate. Il Lecce, invece, vanta ben 14 punti conquistati in 13 trasferte ed una vittoria di prestigio al San Paolo contro il Napoli. Per i giallorossi, però, è quasi impossibile fare risultato a Torino, anche per la condizione fisica non proprio ottimale, come sottolineato da Liverani dopo la sconfitta contro il Milan.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS