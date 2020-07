Juventus-Lazio in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 20-07-2020

Juventus-Lazio, partita valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD ed in streaming live sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Sarri ritrova Bonucci in difesa, Inzaghi ancora in emergenza con Radu, Lucas Leiva, Correa e Patric tutti out.

Lunedì alle ore 21:45 la Juventus ospiterà la Lazio all’Allianz Stadium nella sfida valevole trentaquattresima giornata di Serie A.

I bianconeri hanno conquistato solo due punti nelle ultime tre partite e nell’ultimo turno è arrivato un pareggio per 3-3 sul campo del Sassuolo. La Juventus sa che deve tornare assolutamente tornare a vincere se non vuole ritrovarsi l’Inter a -4 o addirittura a -3 e conservare il margine di sei punti sui nerazzurri.

I biancocelesti, invece, hanno raccolto solo un punto nelle ultime quattro partite e non sono in gran condizione dal punto vista fisico. Lunedì per la Lazio è l’ultima chiamata se vuole avere ancora qualche chance di contendere lo scudetto alla Vecchia Signora.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Lazio

Per questa partita Sarri ritroverà Bonucci che non è sceso in campo contro il Sassuolo a causa di un piccolo problema al piede. Il difensore giocherà al fianco di De Ligt, con l’olandese che ha risolto il problema alla spalla accusato nella sfida di Reggio Emilia. In avanti, il tecnico toscano dovrà rinunciare a Bernardeschi, con l’ex Viola squalificato, e ci sarà l’occasione per Douglas Costa dal primo minuto. A centrocampo qualche problema fisico anche per Bentancur che dovrebbe comunque farcela per giocare al fianco di Pjanic e Rabiot. In difesa tornerà Cuadrado sulla destra al posto di Danilo.

E’ ancora grande emergenza per Inzaghi che dovrà rinunciare a molti giocatori tra cui Lucas Leiva, Radu, Correa e lo squalificato Patric. In difesa assieme ad Acerbi ci saranno Luiz Felipe e Bastos, mentre a centrocampo Jony e Parolo, favoriti su Lukaku e Cataldi, ricopriranno i ruoli di esterno sinistro e di esterno destro. In avanti confermata la coppia formata da Caicedo ed Immobile, con quest’ultimo che vorrà tornare al gol dopo quattro partite senza segnare.

Probabili formazioni Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, C. Ronaldo. All. Maurizio Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi

Dove vedere Juventus-Lazio in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Lazio, partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Lazio in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Lazio utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Lazio

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Lazio

I precedenti tra Juventus e Lazio in casa della formazione bianconera pendono tutti a favore dell’attuale capolista. La Vecchia Signora ha vinto 51 delle 85 partite disputate a Torino, con i biancocelesti capaci di imporsi solamente in 13 occasioni. Sono stati invece 21 i pareggi.

L’ultima vittoria della Lazio in casa della Juventus è stata tre anni fa, con i biancocelesti che si imposero 2-1 in rimonta grazie ad una doppietta di Ciro Immobile. Per la Juventus fu inutile la rete iniziale di Douglas Costa, mentre nel recupero Dybala sbagliò il rigore del pareggio.

Ad eccezione di Sassuolo ed Atalanta, nessun’altra squadra italiana ed europea è riuscita ad ottenere un risultato positivo a Torino ed anche per la Lazio sarà difficile. I biancocelesti, inoltre, hanno ottenuto solo 9 vittorie nelle 16 partite disputate lontano dall’Olimpico, dove sono arrivate anche 4 sconfitte.

Considerato il momento delle due squadre, la Juventus è leggermente favorita sulla Lazio, considerando anche che i bianconeri riescono ad essere più prolifici sotto porta. La Juventus è andata sempre a segno in casa, mentre la Lazio soprattutto nell’ultimo periodo non sta andando più a segno come prima, totalizzando solo 4 gol nelle ultime 5 paritte.

