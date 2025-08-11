Juventus–Juventus Next Gen: orario, dove vederla, formazioni ufficiali e ultime notizie

Torna il tradizionale test in famiglia per la Juventus di Igor Tudor, che sfiderà la Juventus Next Gen in una partita amichevole ricca di curiosità e utile per preparare la nuova stagione. Dopo anni a Villar Perosa, anche quest’anno l’evento si svolgerà all’Allianz Stadium di Torino, offrendo ai tifosi bianconeri l’occasione di vedere da vicino i propri beniamini nella prima uscita casalinga stagionale.
Data, orario e luogo della partita
- Partita: Juventus–Juventus Next Gen
- Data: mercoledì 13 agosto 2025
- Orario di inizio: 18:30
- Stadio: Allianz Stadium, Torino
L’amichevole sarà un banco di prova importante per il tecnico Igor Tudor, pronto a testare schemi e condizione fisica, ma anche un momento di festa per il pubblico, che potrà applaudire i nuovi acquisti e osservare i talenti emergenti della Next Gen.
Juventus–Juventus Next Gen: dove vederla in TV
La diretta dell’incontro sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su:
- Smart TV compatibili
- Console PlayStation 4/5 e Xbox One / Series X / Series S
- TIMVISION Box
- Dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast
Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno seguire il match anche sul canale DAZN 1 (numero 214 di Sky).
Juventus–Juventus Next Gen: diretta streaming
La partita sarà visibile in streaming su DAZN, accessibile tramite:
- Smartphone e tablet (iOS e Android)
- PC e notebook
- Dispositivi mobili come iPhone e iPad
Basterà collegarsi all’app ufficiale o al sito di DAZN con le proprie credenziali per accedere alla diretta.
Probabili formazioni Juventus–Juventus Next Gen
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.
Allenatore: Igor Tudor.