Juventus – Juve Next Gen: orario, dove vederla e probabili Formazioni

Torna il tradizionale test in famiglia per la Juventus di Igor Tudor, che sfiderà la Juventus Next Gen in una partita amichevole ricca di curiosità e utile per preparare la nuova stagione. Dopo anni a Villar Perosa, anche quest’anno l’evento si svolgerà all’Allianz Stadium di Torino, offrendo ai tifosi bianconeri l’occasione di vedere da vicino i propri beniamini nella prima uscita casalinga stagionale.

Data, orario e luogo della partita

Partita: Juventus–Juventus Next Gen

Juventus–Juventus Next Gen Data: mercoledì 13 agosto 2025

mercoledì 13 agosto 2025 Orario di inizio: 18:30

18:30 Stadio: Allianz Stadium, Torino

L’amichevole sarà un banco di prova importante per il tecnico Igor Tudor, pronto a testare schemi e condizione fisica, ma anche un momento di festa per il pubblico, che potrà applaudire i nuovi acquisti e osservare i talenti emergenti della Next Gen.

Juventus–Juventus Next Gen: dove vederla in TV

La diretta dell’incontro sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su:

Smart TV compatibili

Console PlayStation 4/5 e Xbox One / Series X / Series S

e TIMVISION Box

Dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast

Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno seguire il match anche sul canale DAZN 1 (numero 214 di Sky).

Juventus–Juventus Next Gen: diretta streaming

La partita sarà visibile in streaming su DAZN, accessibile tramite:

Smartphone e tablet (iOS e Android)

PC e notebook

Dispositivi mobili come iPhone e iPad

Basterà collegarsi all’app ufficiale o al sito di DAZN con le proprie credenziali per accedere alla diretta.

Probabili formazioni Juventus–Juventus Next Gen

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

Allenatore: Igor Tudor.