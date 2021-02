Juventus-Inter Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 09-02-2021

Juventus-Inter, gara valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 ed in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Pirlo rilancia Kulusevski dal 1′, Conte ritrova Lukaku ed Hakimi che avevano saltato l’andata.

Domani alle ore 20:45 grande sfida all’Allianz Stadium dove la Juventus affronterà l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

All’andata, i bianconeri si sono imposti 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che rispose al gol nerazzurro di Lautaro Martinez. L’Inter verrà a Torino per ribaltare il risultato e andare in finale, ma anche la Juventus ha lo stesso obiettivo, oltre ad avere due risultati su tre.

Entrambe le squadre stanno andando forte in campionato e la partita di domani, la terza nel giro di nemmeno un mese, si preannuncia più equilibrata che mai.

Le ultime sulle formazioni di Juventus ed Inter

Considerata la sfida di campionato con il Napoli di sabato prossimo, Pirlo dovrebbe effettuare qualche cambio dopo la vittoria sulla Roma. In porta ci sarà di nuovo Buffon, in difesa Demiral e De Ligt saranno i centrali con Cuadrado ed Alex Sandro che si muoveranno sulle corsie laterali. A centrocampo spazio alla coppia Bentancur-Rabiot, mentre Chiesa e Bernardeschi saranno i due esterni. In attacco sarà Kulusevski, come annunciato da Pirlo, a fare da partner a Cristiano Ronaldo.



Conte chiede di non fare più regali ai suoi e si affida ai suoi uomini migliori per tentare la rimonta. Confermatissimo il 3-5-2 con Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni saranno i tre di difesa, a centrocampo si muoveranno nel mezzo Barella, Brozovic e Gagliardini, mentre sull’esterno di destra si rivedrà Hakimi, che saltò l’andata per squalifica, con Young a sinistra. In avanti ci sarà Romelu Lukaku, anche lui out all’andata per squalifica, a far coppia con Lautaro Martinez.

Probabili formazioni Juventus-Inter

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Antonio Conte

Dove vedere Juventus-Inter in Diretta TV e Streaming Live

Juventus-Inter, gara valevole per la semifinale di ritorno di Coppa italia, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 e Rai 1 HD per tutti con prepartita a partire dalla ore 20:30

Sarà possibile vedere Juventus-Inter anche in streaming live sulla piattaforma Rai Play, servizio di streaming online della rete nazionale. Basterà scaricare l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook per poter seguire gratuitamente il match.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Inter

Sarà il derby d’Italia numero 240 quello che si terrà domani all’Allianz Stadium ed anche in questo caso, dati alla mano, la Juventus è favorita. Sulle 109 partite disputate in terra bianconera, la Vecchia Signora si è imposta in 72 partite sull’Inter, mentre i nerazzurri hanno ottenuto solo 17 successi, con soli 20 pareggi, risultato che non andrebbe bene per nulla all’Inter.

In Coppa Italia le due squadre si sono affrontate spesso, l’ultima volta proprio in semifinale nel 2016. Allora era la partita di andata, con la Juventus che si impose con un netto 3-0, salvo rischiare l’eliminazione al ritorno facendosi rimontare i tre gol e passando solo ai rigori.

Nonostante non ci sia il pubblico, in casa la Juventus sta mantenendo il suo ottimo score e solo la Fiorentina è riuscita a vincere quest’anno. L’Inter può solo vincere, visto che anche un pareggio la eliminerebbe e spera di mantenere il suo momento positivo in trasferta dove sono arrivate solo due sconfitte in stagione contro Sampdoria e Real Madrid.

