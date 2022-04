Juventus – Inter, Dichiarazioni pre partita di Allegri: “Noi dobbiamo vincere per fare punti. Dybala? Scelta condivisa”

Nella conferenza stampa pre partita, Allegri presenta la sfida contro l’Inter rivelando la possibile formazione della Juventus

Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juventus torna in campo domenica contro l’Inter. Bianconeri a meno uno dai nerazzurri e, in caso di vittoria, supererebbero la squadra di Inzaghi al terzo posto.

Nel giorno di vigilia, sabato 2 aprile, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alle 14 per presentare il match.

Il tecnico della Juventus ha parlato della squadra ed ha fatto il punto sulla situazione dei possibili titolari di domani sera. Chiellini sta bene e partirà titolare, come pure Alex Sandro. Bonucci è in panchina, mentre sulla presenza in campo di Zacaria è ancora tutto da decidere. Danilo difficilmente giocherà a centrocampo, data che in quel reparto la squadra è al competo.

Su altre domande relativa alla formazione titolare, Allegri non ha sciolto ulteriori dubbi. Una delle domande più importanti da parte dei giornalisti è stata: “Dybala domani giocherà?”. Il mister ha risposto affermativamente.

Qual è la situazione tra Paulo e società? Dybala non è più al centro del progetto ma questa è una valutazione tecnica condivisa da lui e dalla società. Ci sono delle scadenze, e vanno rispettate, molti altri giocatori lasceranno il club ma questa è la normalità.

Su Dybala ancora: il giocatore non si sa dove andrà, se all’Inter o in altro club. Chi potrà sostituire il calciatore? Sicuramente Federico Chiesa è un candidato ideale per non far rimpiangere l’assenza di Paulo, ma bisogna dare al calciatore tutto il tempo per recuperare dall’infortunio.

Chi è la favorita tra Juve e Inter? Quando ci sono queste partite, il derby d’Italia, è difficile dirlo. L’Inter, insieme a Napoli e Milan, è una candidata a vincere lo Scudetto.

Per adesso i bianconeri devono rimanere concentrati sugli obiettivi di fine stagione, che sono la Champions League e la Coppa Italia, e pensare a far punti.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Elkann sulla necessità di riportare il club alla vittoria, si sa quanto la Juve sia importante per la famiglia, per la proprietà e quanti sforzi sono stati fatti per mantenerla ad alti livelli. Quest’anno la squadra è cresciuta molto ma non abbastanza: l’anno prossimo dovrrà farsi trovare ai blocchi di partenza in una situazione migliore. Per questo la società sta lavorando con massimo impegno.