Juventus-Inter, dichiarazioni pre-partia Conte: “Sfida fantastica, vogliamo compiere un ulteriore passo in avanti”

Niente conferenza stampa, ma il tecnico non ha fatto mancare le sue consuete dichiarazioni pre-partita ad Inter TV. Tanti gli argomenti analizzati: dall’importanza del match e la tristezza di giocarlo senza tifosi, passando per il sorteggio di Europa League e il problema coronavirus.

Sulla gara: “Juventus-Inter è da sempre una grandissima sfida, ma affrontarla oggi, con una classifica così tirata per la vetta, rende il tutto ancora più interessante. Siamo consapevoli delle difficoltà della gara e della forza degli avversari. La nostra ambizione è quella di voler compiere un ulteriore passo avanti e per fare ciò bisogna proseguire nell’ottimo lavoro che stiamo già svolgendo”.

L’assenza del pubblico: “Si fa davvero fatica ad immaginare uno Juventus-Inter senza pubblico. La salute delle persone, però, viene prima di tutto. Il nostro compito è quello di adeguarci a ciò che ci viene detto”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Sorteggio Europa League: “Giocheremo due partite molto toste. Il Getafe, squadra in grado di abbinare qualità, cattiveria e quantità, è una delle rivelazioni del campionato spagnolo. Non sarà affatto facile passare il turno”.

Gestione del calendario: “Partendo dalla base che stiamo vivendo una situazione molto delicata, sarei ipocrita a non dire che la gestione del calendario dovrebbe essere fatta in maniera un po’ più appurata. Siamo dei professionisti e abbiamo l’esigenza di programmare il tutto in modi differenti rispetto a quelli adottati nell’ultimo periodo”.

Su Lukaku: “Sono molto soddisfatto del lavoro che Romelu sta svolgendo con la nostra maglia. Stiamo parlando di un calciatore che oltre a migliorare sé stesso è in grado di migliorare anche tutti i suoi compagni di squadra. Non bisogna però dimenticare che al suo fianco ci sono professionisti seri che lo supportano in tutto”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA