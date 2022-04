Juventus-Inter, Dichiarazioni post partita di Allegri: “Una delle migliori partite stagionali, Juve sfortunata”

Allegri ha parlato in conferenza stampa nel post partita: 0-1 per l’Inter, un risultato che prolunga la corsa dei nerazzurri verso il titolo, una corsa scudetto che invece sembra essere finita per la Juventus

PARTITA: Il tecnico bianconero è apparso soddisfatto della prestazione della squadra, che ha disputato una delle su migliori partite stagionali. “Il calcio va accettato per quello che è. Si può perdere anche avendo fatto una bellissima partita. La squadra ha tirato molto in porta, ha giocato una buona partita a livello tecnico ma non è riuscita a far gol”.

SCUDETTO:. “Ora si può dire che la Juventus sia tagliata fuori dalla corsa scudetto”. Allegri ha ribadito la volontà del club di raccogliere più punti possibili nelle rimanenti sette partite per acciuffare l’obiettivo Champions e mantenere il quarto posto.

INTER FAVORITA? “Dopo questa vittoria sì, perché ha avuto una grande iniezione di fiducia”.

SFORTUNA: “La squadra è stata molto sfortunata negli episodi, ma ha grandi margini di miglioramento”.

SQUADRA:. “L’anno prossimo sicuramente si potrà partire molto meglio. Ci sono dei giovani che stanno migliorando tantissimo, la squadra è in continua crescita. Mercato? Ci sono dei nuovi profili da valutare, ma è ancora tutto da decidere circa nuovi acquisti.”