Juventus-Inter Allegri: “Partita molto sentita, Vlahovic non sta bene, verrà valutato domani.”

Dichiarazioni Pre Juventus-inter Max Allegri

Domani sera andrà in scena Juventus-Inter all’Allianz Stadium di Torino. Le parole di Max Allegri alla vigilia del match.



Il tecnico livornese si è espresso nella giornata odierna in conferenza stampa sul derby d’Italia che attende la sua Juventus, facendo intendere fin da subito che sarà una partita molto sentita e molto importante per i bianconeri, ma da non considerare come una vera e propria svolta, perché la stagione è ancora molto lunga. Una vittoria resta sicuramente l’obiettivo numero uno in casa bianconera, perché darebbe sicuramente la possibilità di dare continuità di risultati in campionato.

La Juventus deve fare i conti anche con i precedenti scontri con i neroazzurri che non sono illuminanti, infatti, l’anno scorso, su quattro derby d’Italia disputati, i bianconeri ne hanno persi 3 ( a cui si aggiunge un pareggio), di cui due sconfitte sono costate due trofei, come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Il tecnico si è poi soffermato sugli infortunati e sugli aspetti tecnico tattici della squadra. Il primo punto riguarda sicuramente le condizioni della punta di diamante della Juve, Dusan Vlahovic. Allegri è apparso molto perplesso, facendo capire che il serbo non sembra ancora pronto a riprendere il suo poso al centro dell’attacco e che verrà valutato nella stessa giornata di domani per capire se potrà prender parte alla partita almeno accomodandosi in panchina.

L’altro punto è stato il rientro di Federico Chiesa e la sua coesistenza con l’esterno serbo Kostic. Il mister ci ha tenuto a precisare che sono due profili del tutto differenti: Chiesa è un giocatore con caratteristiche d’attaccante, che tende ad allargarsi per poi venire dentro l’area, mentre Kostic è un giocatore solido di spinta, ma capace di dare una mano anche in fase difensiva.