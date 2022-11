Juventus-Inter 2-0, dichiarazioni post partita di Allegri: “Scudetto? Il nostro obiettivo è di recuperare punti a chi è davanti.”

Max Allegri si è espresso ai microfono di Dazn, dopo il successo all’Allianz Stadium di Torino. Ecco le parole del tecnico bianconero.

Dichiarazioni Post Juventus-Inter di Max Allegri

La Juventus riesce ad arginare l’Inter e porta casa i tre punti nel derby d’Italia, fondamentali in ottica campionato contro una diretta rivale sia per la lotta scudetto, sia per un piazzamento Champions.

Il tecnico ha esordito facendo i complimenti ai propri ragazzi per la prestazione, soprattutto al comparto difensivo, che si è mostrato ancora una volta molto più che solido. La difesa della Juventus, infatti, sta trovando la giusta quadratura con Danilo e Bremer, che si stanno dimostrando imprescindibili.

L’allenatore si è soffermato sull’obiettivo stagionale della propria squadra. Allegri ha tenuto a ribadire che non è di scudetto che bisogna parlare adesso, soprattutto con un Napoli che fa fatica a fermarsi; l’obiettivo della Juventus è, dunque, recuperare punti da chi ha davanti e poi vedere se il discorso scudetto si possa riaprire con qualche passo falso del Napoli.

Anche Adrien Rabiot si è fermato ai microfoni di Dazn per esprimere il proprio pensiero su questa vittoria importantissima anche dal punto di vista psicologico. Il francese, che ha siglato il primo vantaggio bianconero con un piatto che ha battutto Onana, non è stato dello stesso pensiero del proprio allenatore, sbilanciandosi sul discorso scudetto, dichiarandolo come obiettivo principale per una società come la Juventus. Inoltre, ha speso delle parole anche sulla giusta coesione di squadra che c’è in questo momento all’interno del gruppo, facendo intendere che c’è bisogno di tutti per vincere, sia della freschezza dei giocatori giovani che dell’esperienza dei senatori.