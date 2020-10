Juventus, infortunio Bonucci: escluse lesioni muscolari

La Juventus, tramite un comunicato ufficiale comparso sul proprio sito, ha fatto sapere che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Leonardo Bonucci non hanno evidenziato lesioni muscolari. Il difensore, fermatosi ieri contro il Verona, potrebbe essere in campo già con lo Spezia.

E’ meno grave del previsto l’infortunio accorso ieri sera a Leonardo Bonucci nel secondo tempo della sfida contro il Verona. Il difensore della Juventus non ha riportato lesioni muscolari e potrebbe tornare a disposizione di Pirlo già per la sfida di domenica contro lo Spezia.

A darne l’annuncio è stata la stessa Juventus con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. Il club bianconero ha spiegato anche come le condizioni di Bonucci verranno monitorate giorno per giorno. Un bel sospiro di sollievo per Pirlo che ha già alcuni giocatori importanti out come Cristiano Ronaldo ed De Ligt.

Bonucci sarà sicuramente out per la sfida con il Barcellona e Pirlo dovrà reinventarsi del tutto la difesa visto che anche Chielllini è fermo ai box e per De Ligt ci vorrà ancora un po’ di tempo. Per quanto riguarda Ronaldo, invece, si attende l’esito del tampone e se dovesse essere negativo potrebbero esserci speranze di vederlo nella supersfida di mercoledì.

Nel frattempo, i bianconeri sono già tornati al lavoro alla Continassa per preparare il debutto casalingo in Champions League. La squadra si è divisa in due gruppi con lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri e con gli altri che hanno dedicato la sessione al possesso palla, concluso con una partitella.

Domani sarà già tempo di vigilia e la conferenza stampa di Pirlo è prevista per le ore 14:00. Sarà lì che il tecnico bianconero scioglierà alcuni dubbi, soprattutto quello che riguarda la presenza o meno di Cristiano Ronaldo.

