Juventus, in cambio di Kean arriva un campione | Trattativa lampo e annuncio vicino

L’attaccante bianconero è stato al centro di diverse voci di mercato in estate, ma alla fine è rimasto a Torino anche se non centrale nel progetto di Allegri.

La storia di Moise Kean con la Juventus è stata sempre molto controversa ed ha vissuto momenti di hype clamorosi, ma anche diverse situazioni in cui sembrava essere arrivata al capolinea. Dall’esordio in Serie A con la maglia bianconera a soli 16 anni e nove mesi, al gol a Bologna nell’ultimo turno della stagione 2016/2017 che lo fa diventare il primo tra i classe 2000 ad andare a segno nei maggiori campionati europei.

Un esordio che sembra il preludio ad una carriera da predestinato, ma che troppo spesso è stata condizionata soprattutto dai suoi comportamenti e dal suo carattere non facile. Errori di gioventù che lo fanno ben presto divenire un Balotelli 2.0, almeno a detta di molti opinionisti e addetti ai lavori.

Anche in Nazionale, con cui esordisce molto presto, Kean non riesce ad essere il massimo della professionalità e un paio di volte viene allontanato dall’Under 21 per comportamenti non consoni e rispettosi nei confronti di compagni di squadra e staff tecnico. La Juve lo cede in prestito al Verona dove nella stagione 2017/2018 segna quattro gol in diciannove partite.

Moise, intanto, dopo un’ottima stagione con Allegri in panchina (7 gol in 17 partite nel 2018/2019) viene acquistato dall’Everton per circa 30 milioni di euro. La stagione in Premier League è negativa e nell’ottobre del 2020 passa in prestito al Paris Saint Germain dove vive la sua migliore stagione della carriera, condita da 17 gol in 41 presenze.

Kean, il ritorno alla Juve tra alti e bassi

Dopo la partenza improvvisa, a fine mercato due estati fa, di Cristiano Ronaldo, la Juve lo riacquista dall’Everton, ma Kean non sarà mai un titolare fisso o un elemento fondamentale nello scacchiere tattico juventino. Nella scorsa stagione, però, compici anche gli acciacchi di Vlahovic ed il grave infortunio occorso a Chiesa, gioca spesso e Allegri lo tiene molto in considerazione.

In estate, però, la Juve cerca di venderlo e parecchie squadre si interessano a lui. L’alta valutazione che la Juve fa dell’attaccante, però, spaventa tutti e Kean resta a Torino. Al momento, tuttavia, nel 352 bianconero è a tutti gli effetti la quarta punta e parte parecchio dietro a Chiesa, Vlahovic e Milik nelle gerarchie. La mancanza di impegni europei chiude ulteriormente lo spazio a disposizione per l’attaccante italiano.

Kean, via già a gennaio

Ecco che a gennaio, nella finestra invernale di calciomercato, Moise Kean potrebbe comunque partire e cambiare aria. Secondo un’ultima indiscrezione si potrebbe aprire lo spiraglio per uno scambio alla pari con l’Udinese che coinvolgerebbe anche il centrocampista Lazar Samardzic.

La Juve ha bisogno di un altro giocatore in mezzo al campo dopo la grana Pogba che costringe i bianconeri ad avere poche alternative in mediana almeno fino a gennaio, mentre l’Udinese non è riuscita a sostituire a dovere Beto passato all’Everton per circa 30 milioni di euro durante gli ultimi giorni di calciomercato estivo. Uno scambio, quindi, che farebbe comodo a tutti e accontenterebbe tutte le parti in causa.