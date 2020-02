Juventus-Fiorentina in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 02-02-2020

Juventus-Fiorentina, partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e sul canale DAZN 1 per i clienti abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD. Sarri darà una nuova chance a Rabiot e potrebbe riproporre il tridente, Iachini quasi senza difesa.

Domani alle ore 12:30 all’Allianz Stadium la Juventus ospita la Fiorentina nel lunch-match della ventiduesima giornata di Serie A.

Nell’ultimo turno, la Juventus non è riuscita a sfruttare i passi falsi di Inter e Lazio, perdendo 2-1 contro il Napoli e giocando una brutta partita. La Fiorentina, invece, si è salvata contro il Genoa pareggiando 0-0 e con Dragowski che ha parato un rigore a Criscito, evitando la sconfitta interna.

La sfida tra bianconeri e viola non è mai una di quelle dall’esito scontato ed i secondi vorranno fare uno sgambetto ai rivali. Inoltre, l’ultima volta che la Juventus ha giocato alle 12:30 fu contro il Sassuolo a Dicembre ed allora i bianconeri pareggiarono 2-2 non giocando una grande gara.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Fiorentina

La sconfitta subita a Napoli non è andata affatto giù a Sarri che, però, non vuole rinunciare alle sue idee tattiche. Contro la Fiorentina, il tecnico toscano potrebbe riproporre il tridente pesante, ma stavolta al posto di Higuain dovrebbe esserci Ramsey alle spalle di Ronaldo e Dybala. A centrocampo non ci sarà Matuidi, autore di una brutta prova a Napoli, con Rabiot che avrà una nuova chance al fianco di Pjanic e Bentancur. In difesa scelte obbligate per Sarri con Cuadrado ed Alex Sandro sulle fasce e De Ligt e Bonucci al centro a difendere la porta di Szczesny.

Saranno scelte obbligate in difesa anche per Iachini che per questa sfida così delicata dovrà fare a meno di due pedine importanti come Caceres e Milenkovic, entrambi squalificati. Sono molto alte, quindi, le possibilità di vedere il neo acquisto Igor, arrivato dalla Spal, debuttare in maglia viola al fianco di Pezzella e Ceccherini. Per il resto, la formazione sarà molto simile a quella vista contro il Genoa con Benassi, Badelj e Pulgar a centrocampo, Lirola e Dalbert sugli esterni ed in attacco la coppia formata da Cutrone e Chiesa.

Probabili formazioni Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Maurizio Sarri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Giuseppe Iachini

Come vedere Juventus-Fiorentina in Diretta TV e Streaming

La partita Juventus-Fiorentina sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN a partire dalle ore 12:15.

Inoltre, sarà possibile vedere la partita Juventus-Fiorentina sul canale DAZN 1 di Sky per tutti i clienti che si sono abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus-Fiorentina

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Fiorentina sulle frequenze di Rai Radio Uno

Precedenti e statistiche di Juventus-Fiorentina

I precedenti tra Juventus e Fiorentina in casa dei bianconeri parlano chiaro e vedono i primi nettamente favoriti per la vittoria. Su 88 partite disputate a Torino, la Juventus si è imposta in ben 58 occasioni ed ha vinto in tutte e 8 le sfide disputate in campionato all’Allianz Stadium. L’unico successo della Fiorentina allo Stadium fu in Coppa Italia, quando si impose 2-1 nella semifinale di andata. Vittoria inutile visto che poi i bianconeri sbancarono il Franchi al ritorno 3-0.

In generale, sono solamente 7 i successi della Viola a Torino, mentre 23 sono stati i pareggi. L’ultima vittoria in campionato della Fiorentina in casa della Juventus fu nel 2008 quando i bianconeri giocavano ancora all’Olimpico di Torino. I viola si imposero per 3-2 nel finale grazie alla rete di Osvaldo.

