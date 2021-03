Juventus: ecco quando recuperano gli infortunati!

Operazione recuperi in casa Juve. La Juventus spera di riavere quanto prima il maggior numero di calciatori attualmente indisponibili, del resto non si possono fare programmi di rimonte, sia in campionato che in Champions, se continueranno a mancare 6/7 giocatori a partita, per lo più titolarissimi.

Una buona notizia arriva da Matthijs De Ligt, l’olandese si è sottoposto ad esami presso il J Medical

che hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate costantemente,

c’è però ottimismo sul fatto che possa essere a disposizione nella gara contro la Lazio di sabato 6 marzo.

Se per l’ex Ajax c’è ottimismo, una buona speranza c’è anche per Juan Cuadrado che dovrebbe esserci

per la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi, anche per fare le prove generali in previsione di martedì 9 marzo contro il Porto, match che vale una stagione intera.

Per la gara coi portoghesi, la Juventus cercherà di recuperare anche Bonucci e Chiellini, out nelle ultime settimane ma dovrebbero farcela. Anche Paulo Dybala, almeno per la panchina, dovrebbe essere a disposizione.

Infine, i bianconeri aspettano sempre il ritorno di Arthur, non si sa ancora quando potrebbe rientrare.

Il brasiliano sta seguendo una terapia conservativa con onde d’urto che, sembrerebbe, potrebbe essere a disposizione anche prima del previsto. Tutti incrociano le dita, del resto l’ex Barcellona ha doti uniche che per questa squadra sono fondamentali.

L’operazione recuperi è partita, senza altri giocatori sarà difficile puntare in alto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS