Juventus, Cuadrado out per due settimane: rientra con lo Spezia?

Un’altra tegola per la Juventus: la sconfitta contro il Napoli non solo ha fermato la rimonta dei bianconeri al primo posto, ma ha anche portato in “dote” l’infortunio di Juan Cuadrado, rilevato nell’intervallo da Alex Sandro.

Il terzino colombiano si è sottoposto oggi agli accertamenti strumentali e la diagnosi è di quelle che non fanno certo piacere: lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Cuadrado, che fra una decina di giorni verrà sottoposto a nuovi controlli, dovrebbe dunque stare fuori per almeno due settimane e saltare le gare di campionato contro Crotone e Verona ma, soprattutto, il delicato ottavo d’andata in Champions contro il Porto.

Andrea Pirlo dovrà dunque inventarsi qualcosa per sistemare la fascia destra in vista della sfida ai “Dragoes”. L’ipotesi più plausibile è quella che vedrebbe Danilo e Sandro coppia titolare, ma non è da escludere l’impiego di Frabotta dal primo minuto sull’out mancino. Più remota la possibilità di vedere in campo la difesa a tre, dove Danilo potrebbe fare da terzo insieme a Bonucci e Chiellini.

