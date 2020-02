Juventus: Cristiano Ronaldo eguaglia Quagliarella e Batistuta segnando per 11 partite consecutive nella 1000° presenza

Con il gol messo a segno contro la Spal, Cristiano Ronaldo ha messo a segno un nuovo record. Il portoghese della Juventus ha timbrato il cartellino per l’undicesima volta consecutiva in campionato, impresa riuscita solo a Quagliarella e a Batistuta.

Mentre in Liga nel pomeriggio Leo Messi ha segnato un meraviglioso poker contro l’Eibar, in Serie A Cristiano Ronaldo continua a macinare record su record.

Nella partita della sua Juventus contro la Spal, il fuoriclasse portoghese è andato in gol per l’undicesima partita di fila, impresa riuscita solo a Quagliarella e Batistuta. Per Cristiano Ronaldo, inoltre, si è trattato del gol numero 21 in 21 partite di Serie A, numeri davvero pazzeschi.

Record condito anche dal fatto che quella di stasera a Ferrara è stata la presenza numero 1000 in carriera per il campione di Funchal che continua a mostrare di voler essere il migliore. Una notte da incorniciare per un giocatore davvero fenomenale che risponde a distanza a Lionel Messi.

Sempre contro la Spal, Ronaldo è andato vicino anche a siglare la sua doppietta personale e solo la traversa colpita da calcio di punizione glielo ha impedito. Il fuoriclasse portoghese è in stato di grazia e Sarri sarà di certo contento di averlo in queste condizioni in vista di partite molto importanti.

La prossima settimana la Juventus sfiderà prima il Lione in Champions League e poi l’iInter in campionato. Cristiano Ronaldo è carico come non mai ed è pronto a scrivere altri record in maglia bianconera, portando al trionfo la Vecchia Signora.

