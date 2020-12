Juventus: aperto il canale Twitch

La Juventus vuole sempre più avvicinare il suo marchio ai tifosi, nel tentativo di allargare la platea dei suoi seguaci. È di queste ultime ore la notizia del lancio di nuovo canale Twitch, dedicato esclusivamente ai tifosi bianconeri.

La Juventus ha voluto presentare una novità in grande stile, con un’opportunità riservata ai propri tifosi. Sul sito ufficiale della società bianconera, infatti, si legge come abbiano creato un contest per gli appassionati del mondo bianconero. Qui di seguito il messaggio:

“un contest rivolto ai tifosi, che si cimenteranno in una serie di prove a eliminazione diretta, dai quiz ai commenti delle partite, fino a un vero e proprio dibattito e il vincitore avrà la straordinaria opportunità di presentare da assoluto protagonista una puntata di un nuovo format sul canale Twitch della Juventus. Un’opportunità ambitissima e, chissà, magari il punto di partenza di una nuova folgorante carriera“

Dopo l’arrivo del Milan, di club importanti a livello europeo come il Real Madrid, l’Arsenal e il Psg Twitch si conferma come un partner perfetto per lo sport, in particolare il calcio. Più di 2 milioni di persone interagiscono, con una comunità formata da 26,5 milioni di spettatori al giorno.

