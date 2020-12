Calciomercato Juventus: Mendes propone Pedro Neto per il dopo Cristiano Ronaldo, idea Depay

La Juventus è sempre attiva nel calciomercato. Ha bisogno di pensare al futuro, quando non avrà più in squadra uno come Cristiano Ronaldo. Tra i tanti nomi messi nel mirino ce n’è un in particolare che stimola la curiosità della dirigenza, ovvero Pedro Neto.

Il calciatore portoghese è un 2000, attualmente gioca per i colori del Wolverhampton in Premier League. La squadra è una succursale del procuratore Mendes.

Immagine tratta da Twitter Pedro Neto

Il giocatore, comunque, non è una novità per il calcio italiano. Infatti esso era stato acquistato dalla Lazio nel 2017. La formazione biancoceleste lo aveva prelevato dalle fila del Braga. La sua esperienza è stata piuttosto fallimentare e di conseguenza si è accasato tra le fila del Wolverhampton.

Il ruolo principale di Pedro Neto è quello di ala destra, con il piede mancino. Tra le sue caratteristiche principali vi è quella del dribbling, oltre ad una certa rapidità nei movimenti negli uno contro uno. Si accentra spesso dalla zona di destra del campo per venire a calciare con il suo piede preferito.

Ad Andrea Pirlo urge la disponibilità di un attaccante che possa subentrare al momento giusto dalla panchina o fare il titolare.

Quindi in questi ultimi giorni è spuntato il nome di Memphis Depay, ex Manchester United ed in forza al Lione di Garcia. È un’operazione low cost, in tempi non semplici per il calcio, che potrebbe essere portata a termine nel prossimo mercato invernale.

