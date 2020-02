Juventus-Brescia in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 16-02-2020

Juventus-Brescia, partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta sul canale Sky Sport Serie A HD ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Tridente pesante Dybala-Higuan-Ronaldo per Sarri, Diego Lopez in emergenza.

Domani alle ore 15:00 la Juventus ospita il Brescia nella partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A.

La sconfitta contro il Verona e la brutta prova offerta in Coppa Italia contro il Milan hanno scatenato i tifosi bianconeri che chiedono una svolta. La Juventus non dovrà solamente ottenere i tre punti contro il Brescia, ma dovrà convincere anche sotto il piano del gioco.

Le Rondinelle sono a caccia di punti salvezza, ma sanno che vincere a Torino sarà molto difficile. Nonostante ciò, il Brescia non ha niente da perdere e scenderà in campo per tentare di compiere un’impresa clamorosa, sfruttando il momento difficile della Juventus.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Brescia

Per questa partita, Maurizio Sarri sembra intenzionato a riproporre il tridente pesante formato da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. In difesa dovrebbe rivedersi Danilo al posto di Cuadrado che potrà finalmente rifiatare, mentre a centrocampo previsto il ritorno da titolare di Rabiot. In porta ci potrebbe essere un’altra chance per Buffon dopo la grande prestazione offerta a Milano, anche se al momento Szczesny è favorito.

Diego Lopez arriva a questa gara con grande emergenza. Contro la Juventus, il tecnico uruguaiano dovrà fare a meno del suo top player e cioè Sandro Tonali, fermato da un problema muscolare. Oltre a Tonali, non ci saranno Torregrossa, Cistana, Romulo e Joronen. Scelte obbligate dunque per Diego Lopez che potrà contare quantomeno su Balotelli in attacco con Ayé al suo fianco e Zmrhal alle loro spalle. In porta sarà Alfonso a sostituire il portiere finlandese. Mentre a centrocampo giocheranno dal primo minuto Bisoli, Dessena e Bjarnason. Martella e Saballi saranno i due terzini, con Mangraviti e Chancellor al centro.

Probabili formazioni Juventus-Brescia

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Ayé. All. Diego Lopez

Come vedere Juventus-Brescia in Diretta TV e Streaming

La partita Juventus-Brescia, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Brescia in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Brescia utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Brescia

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Brescia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Brescia

I precedenti in casa della Juventus sono completamente a favore della squadra bianconera. I campioni d’Italia hanno ospitato le Rondinelle per 28 volte a Torino e si sono imposti in 20 occasioni, mentre ci sono state solo tre affermazioni lombarde. Cinque, invece, sono stati i pareggi.

L’ultima vittoria del Brescia in casa della Juventus risale ormai a più di 90 anni fa: era il 1928 e la formazione lombarda si impose 1-0. Nonostante il momento complicato, in casa i bianconeri sono stati fermati solamente dal Sassuolo ed è difficile possano fare un passo falso. Nel calcio, però, non va mai dato nulla per scontato.

