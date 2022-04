Juventus-Bologna, Dichiarazioni pre partita di Allegri: “A 10 punti dalla Champions”

Bisogno di punti

Il Bologna è una squadra che ha pareggiato a Milano, e la Juve ha bisogno di punti per consolidare il quarto posto.

Bonucci

Sta bene, ma il mister deve valutare la scelta tra lui e Chiellini.

A 10 punti dalla Champions

Mancano 6 partite, bisogna fare ancora 10 punti per entrare in Champions.

Italia fuori dall’Europa

L’Italia è passata da esaltazione totale a depressione calcistica. Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti osservando che in Italia si china sempre la testa, e troppo subito, senza analizzare i diversi fattori, tecnici ed economici, che hanno portato all’eliminazione dei Mondiali. Si passa troppo subito dall’esaltazione della squadra alle critiche.

Il momento

L’obiettivo da centrare è entrare tra le prime quattro, ma quest’obiettivo non è ancora stato raggiunto. Momentaneamente non si può ancora valutare l’annata in positivo o in negativo, ma bisogna raccogliere più punti possibili per creare le premesse per disputare un campionato migliore nella prossima stagione.