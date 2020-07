Juventus-Atalanta in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 11-07-2020

Juventus-Atalanta, partita valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e sul canale DAZN 1 per i clienti abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD. Sarri ritrova De Ligt e Dybala, Gasperini vuole tornare in lotta per il titolo e punterà sulla migliore possibile.

Domani alle ore 21:45 la Juventus ospiterà l’Atalanta all’Allianz Stadium nella partita valevole per la trentaduesima giornata di Serie A.

I bianconeri devono reagire dopo la brutta sconfitta subita in rimonta contro il Milan per 4-2 nell’ultimo turno. Ancora una volta, la Juventus saprà già il risultato della Lazio che giocherà contro il Sassuolo alle ore 17:15 e sa che non dovrà sbagliare, al di là di ciò che sarà accaduto all’Olimpico.

I nerazzurri, invece, stanno volando e con una vittoria potrebbero tornare clamorosamente in corsa per il titolo portandosi a -6. Con la vittoria interna ottenuta contro la Sampdoria, l’Atalanta ha infilato la nona vittoria consecutiva e continua a dimostrare una condizione fisica e mentale davvero invidiabile.

Le ultime sulle formazioni di Juventus ed Atalanta

Per questo match delicato Sarri potrà contare nuovamente su De Ligt e Dybala che hanno scontato la squalifica e riprenderanno i loro posti in difesa e in attacco. Si rivedrà in campo dal primo minuto Alex Sandro sulla corsia di sinistra, mentre a destra sono in ballottaggio Cuadrado e Danilo. A centrocampo va verso la conferma Rabiot dopo il gran gol contro il Milan e l’ottima prova offerta, con Bentancur e Pjanic a completare il reparto. In attacco Bernardeschi è ancora favorito su Douglas Costa.

Gasperini potrà contare sulla miglior formazione possibile per giocare un tiro mancino alla Juventus e tornare in corsa per il titolo. L’Atalanta si disporrà con il consueto 3-4-2-1 con Ilicic al fianco del Papu Gomez ed alla spalle dell’unica punta Zapata. L’unico ballottaggio è in difesa dove Djimsiti è favorito su Caldara, mentre a centrocampo sono confermati Hateboer, favorito su Castagne, e Gosens sugli esterni e De Roon e Freuler nel mezzo.

Probabili formazioni Juventus-Atalanta

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D.Zapata. All. Gian Piero Gasperini

Dove vedere Juventus-Atalanta in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Atalanta sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN a partire dalle ore 21:45. Per vedere la partita basterà abbonarsi a DAZN al costo mensile di €9.99, con possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Inoltre, sarà possibile vedere la partita Milan-Juventus sul canale DAZN 1 di Sky per tutti i clienti che si sono abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

Dove ascoltare la radiocronaca di Milan-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Atalanta

I precedenti all’Allianz Stadium tra Juventus ed Atalanta sono nettamente a favore della squadra bianconera che ha vinto 43 delle 63 partite disputate in casa. Sono 16 i pareggi, l’ultimo lo scorso anno con l’Atalanta che passò in vantaggio con il Ilicic al 33′ e con la Juventus che pareggiò all’80’ Con Mandzukic.

La Dea è riuscita a vincere solo 4 volte a Torino, l’ultima nel lontano 1989 con i nerazzurri che si imposero 1-0. Negli ultimi anni, il gap tra Juventus ed Atalanta a livello di gioco si è ridotto, nonostante ci sia una netta differenza a livello di giocatori, e la partita si preannuncia bella ed equilibrata.

A conferma di ciò sono anche le statistiche delle due squadre. In casa la Juventus le ha vinte tutte, venendo fermata solo dal Sassuolo, mentre in trasferta l’Atalanta è la miglior squadre del torneo. I bergamaschi hanno vinto 10 partite su 15 lontano da casa e perso una sola volta a Dicembre 2019 contro il Bologna

