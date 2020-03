Juventus, Andrea Pirlo in arrivo sulla panchina dell’Under 23

Juventus Under 23

Fonte: TuttoSport

Juventus, accordo trovato con Andrea Pirlo: potrebbe essere lui a sedere sulla panchina dell’Under 23 nella prossima stagione

Cinque anni fa Andrea Pirlo abbandonava le vesti di giocatore bianconero, inconsapevole che quei colori un giorno sarebbero tornati a disegnare nuovamente il suo destino.

Dal campo alla panchina, per l‘ex centrocampista potrebbe iniziare una nuova avventura con la Vecchia Signora queste volte nelle vesti di allenatore dell’Under 23. Non c’è ancora l’ufficialità ma l’accordo sì.

La società di Andrea Agnelli sembra, infatti, avere le idee ben chiare su chi dovrebbe sedere sulla panchina bianconera, attualmente allenata da Fabio Pecchia, in vista della prossima stagione.

A meno di due anni dall’ottenimento del patentino Uefa, l’ex regista è pronto a raccogliere questa nuova opportunità all’insegna di una tradizione mai accantonata. Un ritorno importante quello alla Juventus che arriva a distanza di 5 anni dal suo addio alla serie A, dopo ben 20 stagioni e 493 partite complessive e in seguito alla sua parentesi a New York City.

Il prossimo inizio di stagione potrebbe essere per l’ex bianconero una grande occasione per mettersi alla prova recitando un nuovo ruolo nel calcio o, non è esclusa la possibilità, di un suo inserimento diretto nell’entourage della prima squadra.

Dal suo canto, alcuni mesi fa il calciatore affermava il suo desiderio di poter seguire le orme di alcuni ex giocatori successivamente diventati allenatori e in tal senso decisivo il feeling con il tecnico neroazzurro: ” Ho iniziato a pensare a fare l’allenatore grazie a Conte, ho grandissima voglia”

Ora l’occasione si è avverata e la speranza è quella di ripetere le gesta di alcuni grandi come Pep Guardiola e Zinedine Zidane partiti dalle serie minori rispettivamente con il Barcellona B e il Real Madrid Castilla per poi arrivare ai successi con le prime squadre.

La Juventus Under 23, attualmente impegnata nel campionato di serie C, potrebbe sicuramente beneficiare del supporto dell’ex centrocampista dal momento che i risultati stentano ad arrivare sia a livello di vittorie in campionato che di giovani portati in prima squadra.

Per Andrea Pirlo è l’inizio di un nuovo percorso del quale si attende solamente l’ufficialità nei prossimi mesi.

